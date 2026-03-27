Quién es la novia inglesa de Marcos Senesi: las fotos y la historia de amor del futbolista

Mientras su vida personal gana protagonismo, Senesi atraviesa un buen momento profesional en la Premier League y se mantiene en el radar de Lionel Scaloni.

El nombre de Marcos Senesi volvió a ganar protagonismo tras su convocatoria a la Selección Argentina, pero también por su vida personal. El defensor mantiene una relación con una futbolista británica que crece en popularidad. La historia combina deporte, redes sociales y una conexión que nació dentro de un mismo club.

Quién es Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi

La pareja de Marcos Senesi es Kelci-Rose Bowers, una futbolista inglesa que se desempeña como mediocampista en el equipo femenino del Bournemouth. Con paso por selecciones juveniles de Inglaterra, su formación comenzó en la academia del Chelsea, donde logró destacarse en categorías inferiores.

Posteriormente, continuó su carrera en Estados Unidos, donde jugó para la Universidad Estatal de Luisiana. Luego sumó experiencia en el Portsmouth antes de llegar al Bournemouth, donde su crecimiento deportivo continuó en el fútbol inglés.

Además de su perfil deportivo, Bowers también ganó notoriedad por su presencia en redes sociales y su participación en campañas vinculadas al club, lo que contribuyó a aumentar su visibilidad dentro y fuera del campo de juego.

Cómo empezó la historia de amor entre Marcos Senesi y su novia, Kelci-Rose Bowers

La relación entre Marcos Senesi y la futbolista británica comenzó a principios de 2024 en un contexto particular: una sesión de fotos institucional del Bournemouth. Ambos participaron en la presentación de nuevas camisetas del club, lo que generó el primer acercamiento.

Ese encuentro inicial derivó en un vínculo que creció rápidamente. Las primeras señales aparecieron en redes sociales, cuando el defensor argentino interactuó con publicaciones de Bowers, despertando la atención de los seguidores del equipo.

Con el paso de los meses, la relación se consolidó y dejó de ser un rumor. La conexión entre ambos se fortaleció dentro del mismo entorno deportivo, compartiendo club y profesión, un factor que contribuyó a afianzar el vínculo.

Las fotos que confirmaron el romance entre Senesi y Bowers

La historia de amor se hizo pública en junio de 2024, durante unas vacaciones en Cerdeña, Italia. Allí, Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers compartieron en redes sociales una serie de imágenes juntos que confirmaron oficialmente el noviazgo.

Las publicaciones mostraron momentos de descanso, paisajes de playa y escenas de complicidad entre ambos. El mensaje que acompañó las fotos, “por más momentos juntos”, terminó de confirmar la relación ante sus seguidores.

Desde entonces, las redes sociales se convirtieron en una ventana habitual para mostrar la vida en pareja. Viajes, entrenamientos y momentos cotidianos forman parte del contenido que comparten, consolidando su imagen como una de las parejas jóvenes del fútbol con mayor exposición.

Kelci-Rose Bowers es una mediocampista inglesa que forma parte del equipo femenino del AFC Bournemouth.

El presente de Marcos Senesi y su proyección en la Selección Argentina

Mientras su vida personal gana visibilidad, Marcos Senesi también atraviesa un buen momento profesional. El defensor del Bournemouth fue considerado por Lionel Scaloni y suma chances de integrar futuras convocatorias importantes.

Su rendimiento en la Premier League lo posiciona como una alternativa sólida en la defensa, aunque compite por un lugar con otros futbolistas como Facundo Medina, quien aporta versatilidad al poder desempeñarse también como lateral.

En este contexto, la relación con Bowers acompaña una etapa de crecimiento tanto dentro como fuera de la cancha. La combinación de carrera deportiva y exposición mediática convierte a la pareja en una de las más comentadas del entorno futbolístico actual.