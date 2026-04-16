Argentina podrá sumarse al BRICS si el peronismo gana en 2027

La Argentina tendrá la puerta abierta para incorporarse finalmente al BRICS si el peronismo regresa a la Casa Rosada. El bloque que reúne a las principales potencias emergentes está dispuesto a concretar lo que no llegó a suceder en los primeros días de 2024 porque Javier Milei decidió, como una de sus medidas de gobierno inaugurales, rechazar el ingreso del país a ese foro. Hoy, como entonces, el apoyo brasileño y el interés chino resultan clave para allanar el rumbo.

El gobernador bonaerense y a esta altura precandidato presidencial por el peronismo, Axel Kicillof, tiene planeando visitar Beijing y Shanghai en noviembre. La gira tendrá la doble función de avanzar en acuerdos de cooperación económica para la provincia y al mismo tiempo consolidar su perfil internacional de cara a la campaña de 2027. El dato lo ayuda a contrastar con Milei, que desde que asumió viene postergando su visita al principal socio comercial de la Argentina.

“Si Axel gana nos abren la puerta para volver”, le confió a El Destape alguien que está al tanto de las conversaciones. Eso implica una inserción geopolítica en el bloque que emerge con mayor vigor en el escenario mundial, y con intereses más complementarios para la Argentina que sus “socios” excluyentes durante la gestión Milei, Estados Unidos e Israel. Algo que repercute en temas tan disímiles como las patentes de medicamentos y la soberanía del Atlántico Sur.

Además abre nuevas fuentes de financiamiento para hacer frente al complejo panorama externo que nos deja la deuda adquirida durante las dos administraciones de Luis “Toto” Caputo, insolventable para el país en las condiciones actuales. Durante la gira, además de reunirse con autoridades locales, el gobernador tiene previsto un encuentro con la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, la brasileña Dilma Rousseff, donde seguramente se discutirán esos problemas.

Junto con el reingreso a los BRICS se proyecta reactivar las obras acordadas en el marco del Diálogo Estratégico para la Coordinación y Cooperación Económica, firmado por el entonces ministro de Economía Sergio Massa en 2023 y paralizado desde que asumió Milei. Se trata de diez proyectos, como la ampliación del parque fotovoltaico Cauchari, en Jujuy, y la construcción de la cuarta central nuclear, por un valor aproximado de 10.000 millones de dólares,

Esta semana, desde Shanghai, donde mantuvo una reunión con Rousseff, el exembajador argentino en China Sabino Vaca Narvaja sostuvo que “irse de los BRICS fue un error que hay que revertir de manera urgente” y pidió convertir ese alineamiento en una política de Estado. El diplomático viajó como avanzada de una delegación de provincias argentinas que el mes que viene participarán de la nueva edición de SIAL, una de las ferias de alimentos más grandes del mundo.

Kicillof, mientras tanto, está viajando a España donde tendrá reuniones en Madrid con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez y referente de Sumar, y con empresarios e inversores locales. El viernes, en Barcelona, tiene previsto participar de la Manifestación Mundial Progresista, donde tendrá un lugar importante junto a otros referentes como Lula, Claudia Scheinbaum, Gustavo Petro, y el propio presidente español.