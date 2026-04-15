Vaca Narvaja: “Irse de los BRICS fue un error que hay que revertir de manera urgente”

Luego de reunirse en Shanghái con la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff, el ex embajador argentino en China Sabino Vaca Narvaja afirmó que “irse de los BRICS fue un error que hay que revertir de manera urgente, en diálogo con los partidos de nuestro país, para volver a un sendero de políticas de Estado en materia internacional”.



“Brasil, aun durante la etapa de Bolsonaro, no abandonó su presencia en los BRICS, sino que la profundizó”, subrayó. Vaca Narvaja sostuvo además que “el mundo no está atravesando una crisis más dentro de un ciclo conocido, sino una transformación estructural que modificará las reglas sobre las cuales se organiza la economía internacional”. Y agregó: “Por eso es importante que las fuerzas políticas y económicas de la Argentina hagan una categorización correcta del momento histórico y actúen en consecuencia de manera urgente”.



Dilma Rousseff fue una de las impulsoras de la creación del Nuevo Banco de Desarrollo. Tras el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil, fue designada al frente de la institución para completar el período correspondiente a su país. Una vez concluido ese mandato, Rusia —a quien le correspondía proponer el reemplazo— respaldó su continuidad, en una decisión inédita.



En la cumbre de Río de Janeiro, en diciembre de 2025, el banco aprobó un nuevo plan de desarrollo y afirmó: “Se viene la segunda década dorada del desarrollo de alta calidad; reconocemos y apoyamos su papel cada vez más importante como actor sólido y estratégico del desarrollo y la modernización en los países del Sur”.

Recientemente designado presidente del Centro de Sinología de la Universidad de Buenos Aires, Vaca Narvaja mantuvo reuniones con autoridades y académicos de las universidades de Fudan, Tsinghua, SWUST, SISU y Suzhou, con el objetivo de firmar nuevos convenios de cooperación, profundizar los ya existentes y multiplicar las acciones conjuntas de formación.



En ese marco, se reunió con los profesores Zhou Yan y Xu Peiyuan, del Instituto de Desarrollo de Fudan, y con autoridades de la Beijing Language and Culture University (BLCU), con quienes avanzó en acuerdos de cooperación académica, productiva e institucional. También se trabajó en la organización del III Congreso de Sinólogos Latinoamericanos, que se realizará en Lima, Perú, en octubre, impulsado por el Centro Mundial de Sinología, cuyo capítulo latinoamericano preside Vaca Narvaja.



Asimismo, mantuvo un encuentro con autoridades del Instituto de Administración de Shanghái (SAI, por sus siglas en inglés), con el fin de avanzar en programas de capacitación profesional orientados a administraciones públicas provinciales y municipales, así como a universidades nacionales.



Durante su paso por China, Vaca Narvaja también visitó China Media Group, el principal conglomerado de medios de Asia, donde brindará una charla TED el próximo lunes. En esa reunión se conversó sobre la profundización de los vínculos culturales, teniendo en cuenta que el grupo no solo reúne múltiples canales, diarios y radios, sino que además tiene bajo su órbita el Festival Internacional de Cine de Beijing.



Por otra parte, el ex embajador se encuentra en China como avanzada de una delegación de provincias argentinas que, coordinadas por el Consejo Federal de Inversiones, participarán de la SIAL China, una de las ferias de alimentos más importantes del mundo, que se realizará en Shanghái entre el 18 y el 20 de mayo.



Vaca Narvaja aprovechó además el viaje para reunirse con empresas vinculadas a obras acordadas entre la Argentina y China en el marco del Diálogo Estratégico para la Coordinación y Cooperación Económica (DECCE), actualmente paralizadas por decisión del gobierno de Javier Milei. Se trata de diez iniciativas por un valor aproximado de 10.000 millones de dólares, entre las que se encuentran la ampliación del parque fotovoltaico Cauchari, en Jujuy; la construcción de la cuarta central nuclear; líneas de transmisión eléctrica en el AMBA; y la interconexión de gasoductos y líneas eléctricas en el Litoral y el NOA.