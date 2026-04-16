Un ataque ucraniano contra el puerto ruso de Tuapsé deja dos muertos, según el gobernador

Un importante ataque con drones ucranianos contra el puerto ruso de Tuapsé, en el mar Negro, causó la muerte de dos personas, entre ellas una niña de 14 años, dejó siete heridos y provocó un gran incendio, según informaron el jueves fuentes oficiales y medios de comunicación rusos.
Tuapsé es uno de los principales puertos del sur de Rusia, que sirve como centro de exportación de productos petrolíferos y también gestiona carga seca a granel, como carbón y fertilizantes. También alberga una importante refinería de petróleo del mismo nombre, propiedad de Rosneft , el mayor productor de petróleo de Rusia.
Veniamín Kondrátiev, gobernador de la región de Krasnodar, dijo que, además de la adolescente, una mujer adulta no identificada había fallecido en lo que calificó de ataque masivo de drones ucranianos contra Tuapsé.
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Añadió que los fragmentos de los drones habían dañado 24 viviendas particulares, seis bloques de apartamentos, dos centros educativos y una escuela de música.
Imágenes sin verificar publicadas por medios rusos en Telegram mostraban el cielo nocturno iluminado en rojo por un incendio en la zona.
No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania, donde las autoridades locales afirmaron que la propia Rusia había lanzado durante la noche su ataque más mortífero de lo que va de año contra la capital ucraniana, Kiev, y otras ciudades, causando la muerte de 16 personas, entre ellas un niño de 12 años, y dejando decenas de heridos. Moscú no hizo comentarios inmediatos sobre sus ataques.
Serguéi Boiko, alcalde de Tuapsé, afirmó que fragmentos del ataque con drones ucranianos habían caído sobre empresas del puerto. No dio más detalles.
El Ministerio de Defensa ruso dijo que durante la noche se interceptaron 207 drones ucranianos.
Con información de Reuters