En medio del temporal, el Gobierno enviará 140 telegramas de despido a trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

El Gobierno de Javier Milei ya tiene listo el plan de ajuste que aplicará este mismo jueves en el Servicio Meteorológico Nacional, con 140 telegramas de despido que les llegarán a trabajadores administrativos y observadores; esenciales para las tareas que, hasta ahora, llevaban adelante los meteorólogos del organismo. Lo enmarcan en un proyecto más amplio de "reestructuración" y "modernización". Los trabajadores aseguran que la decisión no mejorará la dinámica laboral y que "es una pérdida de capital de conocimiento terrible".

El Ministerio de Defensa tiene pensado avanzar en medio del temporal con los 140 despidos, que en un primer momento se creía que podían ser 240, porque considera que el modelo actual de sistematización de datos es obsoleto. Cerca de 90 observadores, que son quienes registran las condiciones meteorológicas para que se puedan utilizar en predicciones, climatología y supervisión, se quedarían sin trabajo.

Según pudo saber El Destape, en el Gobierno creen que pueden ser prescindibles porque no son meteorólogos de carrera y representan un sistema "en blanco y negro" que se busca mejorar sumando tecnología y automatizando procesos. "Es una pérdida de capital de conocimiento terrible, en sectores clave porque trabajan para el agro, para informes determinados, pronósticos", alertó Silvina Romano, delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional. Hace más de un año que desde el sindicato advierten por los recortes que estaba planificando el Gobierno de Milei, cuando se planteó en marzo de 2025 la fusión del SMN con el Instituto Geográfico Nacional.

Fuentes oficiales aseguraron a este medio que los meteorológos se van a ver "beneficiados" con los sistemas automatizados que se implementarán y prometieron que no se cerrará ninguna de las 120 estaciones de observacion actuales. "Los observadores son fundamentales, pero ellos ningunean, mienten", respondió Romano ante las versiones que surgen desde el Gobierno.

Creen que la tarea que llevan adelante los observadores se limita a ocuparse de observar termómetros y cargar planillas, por lo que la información modernizada sumaría eficiencia. Son cuadros técnicos, para los que se requieren cursos de capacitación contínua. Y específica. "Depende de qué tipo de observador sos. Por ejemplo: si estás en una estación aeronáutica y te ocupás de las nubes, tenés que saber emitir ciertos mensajes para que los vuelos en tránsito puedan despegar de forma segura, más alla del informe del meteorólogo", contrastó Romano.

También están los observadores que se ocupan del "geomagnetismo", que monitorean contínuamente el campo magnético terrestre y su interacción con la actividad solar, fundamentales para detectar perturbaciones que afectan tecnologías como GPS y telecomunicaciones. "Tenés una preparación especial. Hay otros que trabajan para ayudar a hacer informes, control de datos, para luego realizar estadísticas. Tienen capacitaciones todo el tiempo. Parecerá poco para algunos, quizás, que se anote el dato observado, pero tenés que saber observarlo", sintetizó Romano.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional: mucho más que saber si se lleva o no paraguas

Las estaciones se ocupan de observar y tomar datos continuamente. Entre otras funciones, el SMN cmple un rol indispensable como proveedor exclusivo de información aeronáutica en el país, una función que permite garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. Sin reportes meteorológicos actualizados en tiempo real, cada despegue y aterrizaje quedaría expuesto a condiciones imprevisibles.

Cuando estalló el conficto y los trabajadores empezaron a advertir por el ajuste, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) emitió un comunicado en sus redes sociales sobre la importancia de la meteorología aeronáutica. "Cuando se ajusta en áreas críticas, no solo se afecta a los trabajadores: se pone en riesgo todo el sistema", alertaron. Destacaron que los vuelos dependen de esa información y que, sin ella, hay "más incertidumbre para pilotos y controladores", además de "más demoras" por la falta de certezas. "Defender la meteorología aeronáutica es defender la seguridad de todos y todas", afirmaron.

En diálogo con El Destape, adelantaron la semana pasada que apoyarán todas y cada una de las medidas de fuerza que realicen los trabajadores del SMN. "Esto no es sólo para defender los puestos de trabajo del sector, si no también porque sabemos el peligro que esto genera", remarcaron. Despegues, arribos y aeronaves en vuelo se podrían ver afectados por la falta de información. "Si bien hoy la tecnología avanzó, no siempre los pilotos tienen las condiciones meteorológicas de los aeropuertos actualizadas, es ahí donde este servicio cobra un rol importantísimo en la seguridad de las operaciones aéreas. Tener la información de la dirección del viento, intensidad, condiciones cambiantes en momentos críticos de la operación es indispensable para garantizar operaciones seguras", remarcó Julian Gaday, vocero de ATEPSA.