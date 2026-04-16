TSMC aumenta un 58% su beneficio trimestral, por sobre las expectativas del mercado

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en el Museo de Innovación de TSMC en Hsinchu, Taiwán

Por Wen-Yee Lee, ​Faith Hung y Ben Blanchard

TAIPÉI, 16 abr (Reuters) - TSMC , el principal fabricante mundial de chips avanzados para ‌inteligencia artificial y ‌uno de los principales proveedores de Nvidia , reportó el jueves un aumento del 58% en sus beneficios del primer trimestre, alcanzando niveles récord que superaron con creces las previsiones del mercado.

Aprovechando el auge de la demanda de chips avanzados utilizados en aplicaciones de ​inteligencia artificial, Taiwan ⁠Semiconductor Manufacturing Co. dijo que su beneficio neto ‌para el periodo enero-marzo ascendió a 572.500 ⁠millones de dólares taiwaneses (18.200 millones ⁠de dólares), lo que supone su octavo trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos.

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Esta cifra superó con creces ⁠la estimación de LSEG SmartEstimate, de 543.300 ​millones de dólares, elaborada a partir ‌de las previsiones de 19 ‌analistas. Las estimaciones de SmartEstimate se ponderan en ⁠función de las previsiones de los analistas que muestran una mayor precisión de forma constante.

Según analistas, la demanda de la tecnología de tres nanómetros de ​TSMC para ‌producir chips de IA y su avanzada tecnología de encapsulado sigue superando la capacidad de producción actual de la empresa.

Esto ha impulsado a la empresa más valiosa de Asia, ⁠que también es un proveedor clave de Apple , a nuevas cotas. Su capitalización bursátil es ahora casi el doble que la de su competidor surcoreano Samsung Electronics , situándose en torno a los 1,68 billones de dólares.

La semana pasada, TSMC reportó un aumento interanual del 35% en ‌los ingresos del primer trimestre, superando las previsiones del mercado.

La guerra en Oriente Medio amenaza con interrumpir el suministro de materiales de producción para semiconductores, como el helio y el neón, pero analistas consideran que TSMC ‌está bien posicionada para capear la crisis.

Las acciones de TSMC, que cotizan en la bolsa de Taipéi, han subido ‌un 35% en ⁠lo que va de año, superando el aumento del 28% del mercado en ​general .

(1 dólar = 31,5170 dólares taiwaneses)

(Reportaje de Wen-Yee Lee, Faith Hung y Ben Blanchard; edición de Muralikumar Anantharaman y Edwina Gibbs; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)