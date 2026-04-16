La jubilación mínima de mayo será de $393.250, un 3,4% más que en abril.

Luego de que el último martes se conociera que el índice de inflación de marzo fue del 3,4%, al mismo tiempo quedó confirmado que ese será el aumento que ANSES aplicará en los haberes de los jubilados a partir de mayo.

El mecanismo actual de movilidad establece una actualización mensual automática. En este caso, el aumento para jubilados se calculó en base a la inflación registrada en marzo. Esto significa que cada variación en los precios tiene un efecto directo sobre los haberes previsionales. La jubilación mínima de mayo será de $393.250, un 3,4% más que en abril. En abril estaba en $380.319. La diferencia es de casi $13.000.

Nuevos montos confirmados para mayo

Con el incremento del 3,4% ya aplicado sobre los valores de abril, los nuevos montos dentro del sistema previsional quedan así:

Jubilación mínima: $393.250,17

Jubilación máxima: $2.646.201,23

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,13

Pensión No Contributiva (invalidez o vejez): $275.276,32

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $314.600,13. Ese es el 80% de la jubilación mínima, como establece la ley.

A quiénes más impacta la actualización

El aumento de mayo también repercute en distintas prestaciones administradas por ANSES. Entre ellas:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE)

Asignaciones Familiares (SUAF)

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad, vejez y madres de 7 hijos

Esto amplía el alcance del incremento, generando un efecto en cadena sobre distintos sectores que dependen de ingresos estatales.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $314.600,13.

El bono de $70.000: todavía no fue confirmado

Más allá del aumento por movilidad, desde hace varios meses los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo reciben un bono extraordinario de $70.000.

Cabe mencionar que el bono aún no fue confirmado para mayo por el Gobierno. Si se mantiene, el panorama sería el siguiente:

Jubilación mínima: $393.250

Bono estimado: $70.000

Ingreso total con mínima: $463.250,17

Si el bono se cae, los jubilados de menores ingresos pasarían de cobrar $450.319 en abril a $393.250 en mayo. Una baja nominal de más de $57.000. Habrá que esperar la confirmación oficial en los próximos días.

Calendario de pagos para mayo

ANSES aún no publicó el calendario oficial de pagos para mayo 2026. Por la experiencia de meses anteriores, se espera que:

Jubilados con haberes mínimos empiecen a cobrar en la segunda semana de mayo.

Jubilados con haberes superiores cobren en la tercera o cuarta semana.

AUH y asignaciones familiares sigan el mismo cronograma de siempre, según terminación de DNI.

Recomendamos estar atentos a la web oficial de ANSES y a la app Mi ANSES para conocer las fechas exactas.