Con la Libreta AUH 2026 cobrás el 20% retenido del año 2025.

La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es el documento que acredita que los niños, niñas y adolescentes cumplen con los controles de salud, vacunación y educación obligatoria. Sin esta presentación, las familias no pueden cobrar el 20% retenido que la ANSES acumula mes a mes.

Se trata del porcentaje que corresponde al período enero-diciembre del año anterior. Si no presentás la libreta, perdés ese dinero. En este sentido, el organismo informa que ya se puede presentar la Libreta AUH 2026 a través de mi ANSES o la aplicación móvil.

Cuál es la fecha límite

La fecha límite para presentarla es el 31 de diciembre de 2026. Tenés todo el año para hacerlo, pero no esperes al último momento. Si la presentás después de esa fecha, perdés el derecho a cobrar el 20% retenido del año 2025.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH 2026

Paso 1: ingresá a Mi ANSES

Entrá con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Podés hacerlo desde la web o desde la app.

Paso 2: andá a la sección "Hijos"

Buscá la opción "Libreta AUH". Ahí vas a ver la información sobre los hijos o personas a cargo por las que recibís la asignación. Corroborá que los datos estén correctos.

Paso 3: generá el formulario

Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccioná la opción "Generar Libreta". Podés descargarla o enviarla por correo electrónico.

El formulario se genera en Mi ANSES y es el único válido para el trámite. No uses formularios viejos ni descargados de otras páginas.

Paso 4: imprimí y completá

Imprimí el formulario en una sola hoja y con buena calidad. Llevalo al centro de salud y a la escuela para que lo completen y firmen las autoridades correspondientes.

Paso 5: subí la libreta desde tu celular

Sacá una foto al formulario completo. La foto tiene que ser sobre una superficie plana, bien iluminada, con las cuatro esquinas marcadas en negro (podés usar un marcador para hacer las marcas). La imagen debe pesar menos de 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.

Reingresá a Mi ANSES, andá a "Hijos" > "Libreta AUH" > "Subir Libreta AUH" y seguí las instrucciones.

Paso 6: esperá la confirmación

El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente. Guardá ese correo como comprobante.

Qué pasa con el 20% retenido

Durante todo el año, ANSES te paga el 80% mensual de la AUH. El 20% restante se acumula y solo se libera cuando presentás la Libreta AUH.

Una vez que la libreta está aprobada, ANSES acredita el 20% acumulado del año anterior (2025) en tu cuenta bancaria. El monto varía según la cantidad de hijos y los meses en que cobraste la asignación.

El formulario se genera en Mi ANSES y es el único válido para el trámite.

Cómo hacer el trámite si no tenés acceso a internet

En el caso de no poder presentar la Libreta en forma digital, es posible realizar el trámite sin turno en una oficina de ANSES o en un operativo de atención del organismo.

Llevá el formulario impreso y completo (con las firmas de la escuela y el centro de salud) junto con tu DNI. En la oficina lo van a escanear y cargar en el sistema por vos.

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