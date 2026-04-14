El Complemento Salud es un subsidio anual para hijos de hasta 3 años con AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Asignación por Cuidados de Salud, conocida como Complemento Salud, vigentes en abril de 2026. Este beneficio forma parte del Plan de los Mil Días y está dirigido a niños de hasta 3 años cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Se trata de un subsidio que tiene un único pago por año, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios. Los montos se actualizaron con un incremento del 2,9%, en línea con la movilidad aplicada a las asignaciones familiares de ANSES.

Requisitos para acceder al Complemento Salud

Para acceder al Complemento Salud del Plan de los Mil Días es necesario cumplir con varios requisitos:

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES.

Estar inscripto en el Programa Sumar (la cobertura pública de salud).

Haber presentado la Libreta de AUH , en caso de corresponder.

Tener al día el calendario de vacunación obligatorio.

Cumplir con los controles médicos establecidos para niños menores de 3 años.

Cabe mencionar que la ANSES verifica esta información antes de acreditar el pago. Si falta algún control o vacuna, el beneficio no se liquida.

Montos vigentes en abril 2026

Los valores del Complemento Salud quedaron establecidos en el Anexo V de la Resolución 79/2026. Hay dos zonas: zona general (todo el país) y zona 1 (Patagonia).

Zona general (resto del país):

Por hijo menor de 3 años: $136.666

Por hijo con discapacidad (sin límite de edad): $445.003

Zona 1 (Patagonia):

Por hijo menor de 3 años: $177.667

Por hijo con discapacidad (sin límite de edad): $578.504

La Zona 1 está conformada por las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, más el partido bonaerense de Patagones.

Para cobrarlo hay que tener los controles de vacunación y salud al día.

Por qué hay diferencias por zona

La diferencia de montos entre la zona general y la zona patagónica responde al mayor costo de vida en el sur del país. Transporte, logística y acceso a bienes y servicios son más caros en esa región. Por eso, ANSES aplica un plus para equiparar el poder adquisitivo de las familias.

Cuándo se cobra el Complemento Salud

Si bien la asignación se ajusta cada mes por movilidad, su pago es anual. Hasta el momento, ANSES no confirmó la fecha exacta en que abonará la prestación en 2026.

En años anteriores, el pago solía hacerse hacia mediados o finales de año, una vez que el organismo verificaba el cumplimiento de los controles sanitarios. Se recomienda estar atento a la web oficial de ANSES y a la app Mi ANSES para conocer la fecha de acreditación.