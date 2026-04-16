Efemérides del 16 de abril: qué pasó un día como hoy

Charles Chaplin.

Cada 16 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la fundación de la provincia de Salta y el comienzo de los primeros levantamientos "carapintadas" contra el gobierno de Ricardo Alfonsín.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1582 - Provincia de Salta

El explorador español Hernando de Lerma fundó la ciudad de San Felipe y Santiago de Lerma en el valle de Salta, la actual capital de la provincia norteña. La ciudad de Salta prosperó por el comercio con Potosí, en el Alto Perú.

1828 - Fallecimiento de Francisco de Goya

El pintor español, maestro del grabado y autor de más de 500 óleos y murales, murió a los 85 años en la ciudad francesa de Burdeos. La maja desnuda es su pintura más famosa.

1889 - Nacimientos de Charles Chaplin

El actor, compositor y cineasta británico nació en Londres. Fue símbolo del humor y del cine mudo con su personaje Charlot y filmes como El Pibe y Tiempos Modernos. Fue uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial.

1945 - Batalla de Berlín

El Ejército Rojo de la Unión Soviética inició una gran ofensiva hacia Berlín, donde hasta el 2 de mayo de 1945 se libró la última batalla en Europa, con la derrota de las tropas alemanas decisiva para el fin de la Alemania nazi y de la Segunda Guerra Mundial.

1964 - The Rolling Stones

La banda británica de rock lanzó en Londres su álbum debut, que llevó su nombre y contiene 12 canciones. La curiosidad es que el tema Tell me es el único de ese disco compuesto por Mick Jagger y Keith Richards.

1973 - Fallecimiento de Nino Bravo

A los 28 años murió en un accidente automovilístico en el municipio de Villarrubio, en Cuenca, España, el cantante español Luis Manuel Ferri Llopis, referente de la balada romántica. Ganó popularidad por temas como Noelia y Libre.

1986 - Proyecto Patagonia

El presidente Raúl Alfonsín anunció el frustrado proyecto de trasladar la capital federal a un distrito formado por la ciudad rionegrina de Viedma y su vecina Carmen de Patagones, la más austral de la provincia de Buenos Aires.

1987 - Semana Santa

Oficiales del Ejército liderados por el teniente coronel Aldo Rico iniciaron una rebelión en varios cuarteles, el primero de los levantamientos “carapintada” para rechazar la decisión del Gobierno de Raúl Alfonsín de juzgar a los acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

2003 - Michael Jordan

El basquetbolista estadounidense, considerado el mejor de todos los tiempos, se retiró de la práctica profesional luego de jugar unos minutos para los Washington Wizards en la victoria ante los Sixers. Como líder de los Chicago Bulls, Jordan ganó seis títulos en la Asociación Nacional de Básquetbol de EE.UU. y dos medallas olímpicas de oro.

2007 - Masacre de Virginia

Un estudiante de 23 años mató a balazos a 32 personas, hirió a otras 29 en la universidad Virginia Tech de la ciudad de Blacksburg y se suicidó luego de cometer la llamada Masacre de Virginia, el peor ataque a una institución académica en la historia de Estados Unidos.

2012 - El Estado expropia YPF

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación del 51% de YPF, entonces en manos de capitales españoles. Con esta decisión, el Estado argentino recuperó el control de la petrolera fundada en 1922 durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen y privatizada en la década de 1990 bajo la presidencia de Carlos Menem. Días después del anuncio, el Senado aprobó el proyecto por amplia mayoría; la Cámara de Diputados lo ratificó el 3 de mayo, y la ley fue promulgada al día siguiente.

YPF.

2026 - Día Mundial contra la Esclavitud Infantil

Esta efeméride conmemora la fecha de 1995 en la que fue asesinado el niño indio Iqbal Masih, de 12 años, por su activa lucha contra ese crimen. El niño había sido vendido a la edad de cuatro años por su padre para pagar una deuda.