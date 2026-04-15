El OIEA afirma que Corea del Norte está aumentando su capacidad en armas nucleares

FOTO DE ARCHIVO: El líder norcoreano Kim Jong-un visita la base de producción de material nuclear y el instituto de armas nucleares del país, en un lugar no revelado de Corea del Norte

Corea del Norte ha logrado avances "muy importantes" en su capacidad para fabricar armas nucleares, con la probable incorporación de una nueva instalación de enriquecimiento de uranio, ‌al tiempo que ha intensificado la ‌actividad en un complejo clave, dijo el miércoles el director general del OIEA, Rafael Grossi.

El enriquecimiento de uranio puede ofrecer una vía alternativa —y, según los expertos, más eficaz— para obtener material apto para armas, además del reprocesamiento del plutonio gastado extraído de un reactor nuclear.

En declaraciones realizadas en Seúl, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó un rápido aumento de la actividad en el reactor de cinco megavatios, la unidad de reprocesamiento, un reactor de agua ligera ​y otras instalaciones del complejo ⁠nuclear norcoreano de Yongbyon.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

EL PROGRAMA NUCLEAR DEL NORTE SE ESTIMA EN UNAS POCAS DECENAS ‌DE OJIVAS

El programa nuclear de Corea del Norte se estimaba en unas pocas ⁠decenas de ojivas, dijo en una rueda de prensa, ⁠citando indicios de actividad como el funcionamiento de un reactor de agua ligera y la activación de otras instalaciones además de Yongbyon.

"Todo ello apunta a un aumento muy significativo de las ⁠capacidades de la RPDC en el ámbito de la producción de armas nucleares", dijo ​Grossi, utilizando las siglas del nombre oficial del país, la República ‌Popular Democrática de Corea.

El OIEA había observado la ‌construcción de una nueva instalación similar a las salas de enriquecimiento de uranio de ⁠Yongbyon, dijo, y añadió que el análisis de las características externas mostraba una expansión significativa de la capacidad de enriquecimiento.

Grossi comunicó en una reunión de los gobernadores de la agencia celebrada este mes que se estaba vigilando un nuevo edificio en Yongbyon con similitudes con una instalación ​de enriquecimiento en ‌Kangson, otro emplazamiento nuclear clave cerca de la capital, Pionyang.

LAS IMÁGENES SATELITALES RESPALDAN LA EVALUACIÓN DEL OIEA

Las imágenes satelitales de abril respaldaban la evaluación del OIEA, afirmó el lunes el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Estados Unidos.

Estas imágenes indicaban la finalización de una presunta planta de enriquecimiento de uranio, capaz ⁠de producir material apto para armas, según señaló el centro en un informe.

El miércoles, Grossi dijo que la agencia no había visto ninguna prueba de que se estuviera utilizando tecnología rusa en el programa de armas nucleares de Corea del Norte.

Las referencias en un pacto de cooperación que ambos países firmaron el año pasado parecían limitarse a proyectos nucleares civiles, aunque era demasiado pronto para sacar conclusiones firmes, añadió.

"Avanzar hacia las armas nucleares nunca proporcionaría mayor seguridad a ningún país", dijo Grossi, sino ‌que, por el contrario, podría desencadenar la proliferación.

EL PLAN DE SUBMARINOS NUCLEARES DE COREA DEL SUR

En cuanto al programa de Corea del Sur para construir submarinos de propulsión nuclear, Grossi dijo que invitó a Seúl a colaborar estrechamente con el OIEA para evitar los riesgos de proliferación, y que se iniciarán conversaciones formales al respecto.

Los reactores navales plantean retos especiales, ya que el combustible nuclear de ‌los submarinos puede permanecer sin inspeccionar durante largos periodos de tiempo durante las misiones.

"Es esencial que esta actividad no propicie la proliferación de armas nucleares", dijo Grossi, añadiendo que el OIEA buscaría una "garantía férrea" ‌contra cualquier desvío del ⁠material.

Las ambiciones submarinas de Corea del Sur avanzaron después de que el presidente, Lee Jae-myung, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concretaran medidas ​conjuntas en materia de comercio y seguridad el pasado mes de noviembre, en las que Washington aprobó el plan de su aliado para construir los vehículos de propulsión nuclear.

Con información de Reuters