Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, jueves 16 de abril de 2026

Rosario nublado.

Las lluvias volvieron a instalarse en la región y generaron incertidumbre en miles de santafesinos que buscan saber si el paraguas sigue siendo necesario. Este jueves 16 de abril de 2026 comenzó con precipitaciones aisladas y alta humedad tanto en Rosario como en la capital provincial, en línea con un patrón climático inestable que se repite en las últimas semanas.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones tenderán a mejorar con el correr de las horas, aunque el alivio será parcial. Las temperaturas se mantienen templadas, con máximas que rondan los 25° a 26°, y mínimas cercanas a los 17° o 18°, lo que configura un escenario típico de otoño húmedo en la región pampeana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario y Santa Fe este jueves

En la ciudad del monumento a la bandera, el jueves arranca con lluvias durante la mañana, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. Hacia la tarde, el cielo se presenta mayormente nublado, pero sin precipitaciones, y por la noche se espera una mejora con nubosidad en disminución.

Pronóstico de Rosario.

En la ciudad de Santa Fe, el comportamiento es similar: lluvias en las primeras horas del día, seguidas de una tarde sin precipitaciones y una noche más estable. Este patrón sugiere que lo peor del mal tiempo se concentra en la primera mitad de la jornada.

Pronóstico de Santa Fe.

Cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario

El viernes 17 se perfila como una jornada más estable en ambas ciudades. No se esperan lluvias, aunque el cielo seguirá parcialmente nublado. Las temperaturas se mantendrán en valores similares, con máximas de 26° y mínimas cercanas a los 18°.

Para el sábado 18, el panorama mejora aún más: cielo parcialmente soleado y sin probabilidades de lluvia. Sin embargo, el otoño santafesino suele ser cambiante, por lo que no se descartan nuevas inestabilidades en los próximos días.

Las recomendaciones para el clima en Santa Fe y Rosario