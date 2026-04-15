Magyar promete suspender los informativos estatales para reformar la libertad de prensa en Hungría

FOTO DE ARCHIVO: Peter Magyar, líder del partido opositor Tisza, habla durante una rueda de prensa un día después de las elecciones parlamentarias, en las que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, reconoció su derrota, Budapest, Hungría

Por Krisztina Than ​y Anita Komuves

BUDAPEST, 15 abr (Reuters) - Peter Magyar, ganador de las elecciones en Hungría, dijo el miércoles que ‌suspenderá las emisiones informativas ‌de los medios estatales que, según críticos tanto nacionales como internacionales, se convirtieron en un altavoz del Gobierno bajo el mandato de Viktor Orbán y restablecerá las libertades de prensa una vez que su gabinete asuma el poder.

El partido TISZA (Respeto y Libertad) de Magyar obtuvo una ​victoria aplastante en ⁠las elecciones del domingo, poniendo fin al mandato ‌de 16 años de Orbán, que se convirtió ⁠en un prototipo para los ⁠gobernantes conservadores "iliberales" de todo el mundo occidental.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Todos los húngaros merecen unos medios de comunicación de servicio público que informen la ⁠verdad", dijo Magyar en la radio estatal Kossuth, ​donde Orbán era invitado semanalmente, mientras ‌que los políticos de la ‌oposición rara vez recibían invitaciones.

"Necesitaremos un poco de tiempo ⁠para aprobar una nueva ley de medios de comunicación, crear una nueva autoridad reguladora y establecer las condiciones profesionales para que los medios estatales hagan realmente lo ​que ‌deben hacer", añadió Magyar.

"Acabamos de ser testigos de los últimos días de una máquina de propaganda. Tras la formación del Gobierno de TISZA, suspenderemos los servicios informativos de los medios de comunicación 'públicos' ⁠hasta que se restablezca su carácter de servicio público", escribió en la red social X tras ser entrevistado en la televisión estatal.

Orbán ha negado haber erosionado ningún estándar democrático y ha afirmado que su Gobierno tenía como objetivo proteger el carácter cristiano de Hungría frente a las ideas liberales promovidas ‌por la Unión Europea.

Su amplia derrota dio a Magyar la mayoría constitucional que necesita para modificar muchas de las reformas de Orbán.

Los críticos afirmaron que Orbán presidió la desaparición gradual de los medios independientes, con decenas de periódicos ‌y emisoras críticos con él que cambiaron de manos en los últimos años.

El conglomerado Central European Press and Media Foundation, creado ‌por partidarios ⁠de Orbán en 2018, cuenta con más de 400 medios, desde Echo TV y Hir ​TV hasta sitios web de noticias y periódicos regionales.

Con información de Reuters