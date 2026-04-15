Las medidas para aliviar altos precios de energía en la UE deben tener fecha límite, según Dombrovskis

El comisario de Economía y Productividad, Implementación y Simplificación de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, participa en la conferencia Semafor sobre la Economía Mundial en Washington, D.C., EEUU

Las ​medidas de los Gobiernos europeos para mitigar el impacto de los elevados precios de la energía en las empresas ‌y los consumidores deben ‌tener una fecha límite clara y estar bien orientadas para evitar los errores de la crisis energética de 2022, dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis.

En su intervención ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Dombrovskis señaló que cualquier medida destinada a aliviar el impacto de los altos precios provocados por el cierre ​del estrecho de ⁠Ormuz como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e ‌Israel contra Irán debería evitar impulsar la demanda ⁠de combustibles fósiles.

"Una lección clave de la ⁠última crisis energética es que las medidas a menudo no estaban suficientemente orientadas y se mantuvieron en vigor durante demasiado tiempo, ⁠lo que las hizo mucho más costosas desde el ​punto de vista fiscal de lo necesario. Esto ‌es algo que queremos evitar ‌ahora", dijo Dombrovskis en una conversación con el jefe del ⁠Departamento Europeo del FMI, Alfred Kammer.

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Señaló que el aumento de la deuda y los déficits, así como los tipos de interés más altos que durante la crisis energética de 2022 provocada ​por la ‌guerra de Rusia contra Ucrania, hacen que ahora sea más importante que los Gobiernos de la UE eviten medidas costosas y prolongadas para amortiguar las subidas de los precios de la energía.

"Un mensaje que intentamos reforzar ⁠es que las medidas deben ir acompañadas de cláusulas de caducidad claras para garantizar que tengan una duración limitada. También deben evitar aumentar la demanda de petróleo y gas en un momento en que la demanda debería estar disminuyendo", dijo.

"El problema es que las medidas generales, como las rebajas fiscales generalizadas, son más fáciles de aplicar ‌desde el punto de vista político y administrativo. Las medidas específicas requieren definir umbrales de elegibilidad, lo que supone un mayor esfuerzo", señaló Dombrovskis.

"Dado el menor margen fiscal y las condiciones financieras más restrictivas actuales, debemos ser mucho más específicos y selectivos en nuestra ‌respuesta", señaló.

Algunos países de la UE parecen estar siguiendo algunos de estos consejos. Alemania decidió el lunes aplicar una ayuda para los precios ‌de los combustibles ⁠destinada a consumidores y empresas por valor de 1.600 millones de euros durante dos meses, mientras ​que Francia dijo que cualquier medida de apoyo se destinaría únicamente a los sectores más necesitados y se renovaría mensualmente.

Con información de Reuters