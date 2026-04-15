La UE lanza una aplicación de verificación de edad para restringir el acceso a las redes sociales

La aplicación de verificación de edad de la UE para plataformas en internet está técnicamente lista y pronto estará disponible para su uso, según dijo el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras los Estados miembros siguen adelante con sus planes para restringir el acceso de los niños a las redes sociales.
"Estamos avanzando a toda velocidad y con determinación en la aplicación de nuestras normas europeas. Estamos haciendo que las plataformas en internet rindan cuentas", dijo Von der Leyen en una rueda de prensa celebrada en Bruselas junto a la responsable de Digitalización de la UE, Henna Virkkunen.
"Esta aplicación ofrece a padres, profesores y cuidadores una herramienta poderosa para proteger a los niños. Tendremos tolerancia cero con las empresas que no respeten los derechos de nuestros niños".
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La UE establecerá un mecanismo de coordinación europeo para garantizar la verificación de la edad en los respectivos sistemas nacionales, añadió Virkkunen.
(Información de Gianluca Lo Nostro; edición de Bart Meijer; editado en español por Patrycja Dobrowolska)