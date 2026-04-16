Cuenta DNI: los descuentos que hay para el jueves 16 de abril 2026

Cuenta DNI.

Cuenta DNI, del Banco Provincia, vuelve a ser clave en medio de un contexto de inflación en ascenso y retroceso del consumo. Este jueves 16 de abril, la billetera digital ofrece una batería de beneficios que combinan reintegros inmediatos, promociones segmentadas y ahorros significativos.

Desde supermercados hasta transporte público, pasando por comercios de cercanía y marcas reconocidas, las promociones buscan sostener el poder adquisitivo en un escenario económico desafiante.

Supermercados y consumo masivo: descuentos fuertes en Cuenta DNI

Uno de los beneficios más destacados del día está en Coto, con un 30% de descuento sin tope de reintegro. Sin embargo, hay una condición clave: el pago debe realizarse con tecnología NFC utilizando la tarjeta Visa Débito vinculada a Cuenta DNI, y solo está disponible para dispositivos Android. El descuento se aplica en el momento, pero no es válido si se paga con QR de otras billeteras como Mercado Pago.

En Chango Más, el beneficio alcanza el 20% de descuento, con un plus para jubilados que cobran a través del Banco Provincia: reciben un 5% adicional con un tope de $5.000. En este caso, el pago debe hacerse presencialmente con la aplicación, y también quedan excluidos los pagos mediante QR externos.

Cuenta DNI.

Transporte y comercios: el ahorro cotidiano con Cuenta DNI

El transporte público también entra en la ecuación del ahorro: quienes paguen con NFC acceden a un 100% de reintegro, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta. A diferencia de otros beneficios, el reintegro no es inmediato y se acredita entre 20 y 30 días después en la cuenta bancaria.

Los comercios de cercanía, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías, mantienen el 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000. Esto permite alcanzar el máximo con consumos de $25.000, una opción clave para compras del día a día.

Marcas, ferias y universidades: dónde están los otros descuentos de Cuenta DNI

Entre las promociones permanentes, se destacan las “marcas del día”, con un 30% de ahorro y tope mensual de $15.000 por persona. Participan cadenas reconocidas como Havanna, La Fonte d'Oro, Lucciano’s y Grido, entre otras.

También siguen vigentes los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de ahorro y tope semanal de $6.000, al igual que en comercios adheridos de universidades. En paralelo, supermercados de toda la provincia ofrecen promociones durante toda la semana, con un extra del 5% para jubilados y pensionados del banco.