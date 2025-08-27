Mientras salen a la luz nuevos audios del escándalo de las coimas que salpica a altas esferas del Gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, irá al Congreso a dar un nuevo informe de gestión, a 20 meses de iniciada la presidencia de Javier Milei. A partir de las 12 horas, el funcionario expondrá sobre 1.300 preguntas que le formularon unos 100 diputados, que abordarán temas como economía, obras públicas, salud pública, universidades, entre otros. La última vez que fue a la Cámara de Diputados, Francos tuvo que responder por el caso $Libra: ahora se sumará la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y las más de 100 muertes por fentanilo adulterado.
En pleno caso Spagnuolo, Francos va a Diputados a defender la gestión
A dos meses de las elecciones legislativas nacionales, el jefe de Gabinete deberá defender este mediodía la gestión mileísta, envuelta en cada vez mayores escándalos de corrupción.
El escándalo tiene muy alto conocimiento y más del 10% dice que cambiará su voto
El escándalo de las coimas en la Andis tiene un nivel de conocimiento muy alto entre la población, de acuerdo a dos sondeos. El Gobierno, en general, y Karina Milei, en particular, son señalados como los principales responsables. Entre un 12 y un 16% de los consultados respondieron que cambiarán su voto a partir de este caso.
Dos encuestas rápidas aparecidas este martes mostraron el muy alto nivel de conocimiento que tiene el escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucra directamente a la Casa Rosada. Quienes están al tanto respondieron que el Gobierno en su conjunto o bien Karina Milei en particular es a quienes les corresponde la principal responsabilidad en el tema. El caso, que estalló en la opinión pública el viernes pasado, volvió a hacer subir a la corrupción como una de las principales preocupaciones de los argentinos, en especial entre los ex votantes de Juntos por el Cambio. La gran mayoría de los consultados espera que el presidente Javier Milei brinde una respuesta sobre la cuestión y entre un 12 y un 16% adelantó que cambiará su voto a partir del conocimiento de estos hechos.
El mensaje del poder económico a Milei
El poder económico y los grandes medios ahora usan las denuncias de coimas para disciplinar a Milei. La verdadera raíz de la crisis está en la recesión, la caída del consumo y la pérdida de rentabilidad.
El escándalo de corrupción que involucra a Karina Milei estalla en un escenario recesivo y amplifica la volatilidad de activos bursátiles y financieros. Imagen: IA ChatGPT.
La crisis política que rodea al gobierno de Javier Milei por las denuncias de corrupción no es la causa principal de la tensión creciente en los mercados financieros. El derrumbe de acciones y bonos, el salto del dólar, el incremento de la tasa de interés, y la suba del riesgo país (829 puntos) tienen un origen más profundo: la fragilidad de la economía real. El Banco Central eleva aún más los encajes y permite su integración con títulos públicos, una maniobra de emergencia para contener la fuga hacia el dólar.
Suba de tasas: el peso de los intereses por préstamos a los hogares casi se duplicó
Las familias tuvieron más egresos financieros por intereses de préstamos personales y de tarjetas que entradas por nuevos créditos en los últimos dos meses.
Las familias con problemas para afrontar el pago de sus deudas se profundizó en los últimos meses, elevando el dinero destinado al cumplimiento de los intereses, lo que se refleja en la cantidad de nuevos créditos otorgados. Con la enorme mochila financiera que acumularon en los últimos meses para completar los ingresos del hogar, las familias tuvieron en los últimos dos meses más egresos financieros por intereses de préstamos personales y de tarjetas que entradas por nuevos créditos. El peso del pago de interés pasó de representar el 5 por ciento del presupuesto familiar en mayo a superar el 8 por ciento en julio. Por la suba de tasas de interés para secar la plaza financiera, agosto arrojará un estado de situación todavía más preocupante.
La oposición planea las próximas palizas a Milei en el Congreso
Las dos Cámaras tienen temas a ingresar y continuar así con la catástrofe legislativa del oficialismo, agravada con el escándalo del caso Spagnuolo.
La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei acumula derrota tras derrota en el Congreso y la explosión del escándalo de los audios adjudicados al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, que reveló un sistema de presuntas coimas que tendrían como principal beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, da a entender que las dos Cámaras continuarán siendo territorio adverso para el oficialismo.
En Rosada, nadie pone las manos en el fuego por Lule Menem y sería el próximo fusible
En el Gobierno nadie se anima a defender al hombre mencionado en los audios de Spagnuolo y en otras causas alrededor del país. El caputismo impulsa su renuncia. Blindan a la hermana del Presidente. En el medio se coló un escándalo del asesor presidencial con Martín Menem en las redes sociales.
En cada despacho de Balcarce 50 no hay nadie que se anime a poner las manos en el fuego por Eduardo "Lule" Menem, el hombre mencionado en los audios del ex titular del ANDIS, Diego Spagnuolo, y demás denuncias en el país sobre el supuesto pedido de coimas.
Nuevo audio en el caso Spagnuolo: "Imaginate a Karina en un debate"
Se conocieron varios audios nuevos en el escándalo de coimas en el área de Discapacidad. Apuntan y mencionan a la ministra Pettovello, a la ex canciller Mondino, y se ríen de la hermana del Presidente y del titular de la Cámara de Diputados.
El escándalo de coimas que sacude al corazón del gobierno de Javier Milei no para de crecer. Este martes se conocieron nuevos audios, en los que la voz adjudicada por dirigentes y periodistas al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se ríe de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de su aliado y cabeza de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mientras que involucra en el entramado de denuncias a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y menciona a la canciller Diana Mondino.