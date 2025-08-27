En pleno caso Spagnuolo, Francos va a Diputados a defender la gestión

Dos encuestas rápidas aparecidas este martes mostraron el muy alto nivel de conocimiento que tiene el escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucra directamente a la Casa Rosada. Quienes están al tanto respondieron que el Gobierno en su conjunto o bien Karina Milei en particular es a quienes les corresponde la principal responsabilidad en el tema. El caso, que estalló en la opinión pública el viernes pasado, volvió a hacer subir a la corrupción como una de las principales preocupaciones de los argentinos, en especial entre los ex votantes de Juntos por el Cambio. La gran mayoría de los consultados espera que el presidente Javier Milei brinde una respuesta sobre la cuestión y entre un 12 y un 16% adelantó que cambiará su voto a partir del conocimiento de estos hechos.