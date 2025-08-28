Caravana de Milei: PBA asegura que actuó como le pidió el Gobierno nacional

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, desligó a la Policía Bonaerense de la responsabilidad por los incidentes en la caravana de la que participó el presidente Javier Milei por Lomas de Zamora, que debió terminar de forma precipitada por agresiones con piedras al jefe de Estado. Mientras tanto, funcionarios oficialistas a nivel nacional le pasaron la pelota al gobierno bonaerense.

"Nosotros nos ocupamos muchas veces de las visitas de Milei en el territorio", dijo Alonso en diálogo con el canal de stream Uno Tres Cinco, antes de recordar la visita del Presidente a la obra de la actriz Fátima Flórez en Mar del Plata cuando eran pareja o el recorrido por Bahía Blanca más temprano este año, durante las inundaciones que acecharon a la ciudad.

El ministro de Seguridad bonaerense opinó que no sabía "en qué condiciones estaban" de organizarlo, aunque explicó: "Cada vez que el Presidente pisa un terreno, Casa Militar se ocupa de la seguridad del Presidente". Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, hermana del primer mandatario y apuntada por el escándalo por la presunta red de coimas que involucra a su entorno y a prestadores del área de discapacidad.

"Nos pidieron 12 motos bitripuladas, que se ocuparon de abrir la caravana del Presidente desde que entró a la Provincia hasta el lugar del acto y esas motos lo sacaron al Presidente desde el acto hasta que salió de la provincia de Buenos Aires", explicó el funcionario del gobierno provincial, y siguió: "Nos pidieron cuatro unidades antidisturbios, que estuvieron paradas dos en una esquina y dos en otra esquina".

Además, señaló que "había muchísimo personal de seguridad" y que "a las dos personas las detuvo personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires". Alonso insistió en que no fue el Ministerio de Seguridad de la Provincia el que condujo el operativo, sino que formaron "una fuerza conjunta" dirigida por "Casa Militar".

"Uno piensa lo que pasó en Junín hace poquito. Fuimos a Junín y la falta de respeto del candidato Espert que se acercó a provocar a la militancia que fue ahí a manifestarse también generó más violencia", continuó, antes de insistir sobre la imprudencia de la caravana. "Hicieron un acto que sabíamos todos que no iba a ser bienvenido en ese lugar. Eligió un lugar en el que está muy mal en las encuestas, porque esa es la realidad. Nada justifica la violencia, nosotros detuvimos a personas que agredieron, pero me parece que todo fue una provocación que busca tapar estos audios que hablan de un problema de corrupción que el Gobierno tiene que explicar", marcó.

La Libertad Avanza le pasa la pelota al gobierno bonaerense

El diputado nacional y primer candidato de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de octubre, José Luis Espert, quien se escapó de los disturbios en una moto sin ponerse el casco, atribuyó la responsabilidad al Gobierno de la provincia de Buenos Aires. "Hay una decisión estratégica del gobernador de no darle seguridad a los bonaerense y nosotros, cuando ganemos la provincia de Buenos Aires, se la vamos a devolver a los inocentes", declaró en diálogo con A24.

Además, aseguró que el intendente de Lomas de Zamora, Nicolás Otermín, "le aseguró al Presidente que no iba a contar con la violencia que propele el kirchnerismo". "Estaba la palabra dada por el Intendente a Sebastián Pareja", insistió, antes de subrayar: "Acá el que incumple la palabra es Otermín". "Nosotros le decimos a los violentos de Junín, de Lomas de Zamora, LLA va a seguir pisando la provincia de Buenos Aires", insistió, pese a que el propio Otermín había llamado, expresamente, a evitar cualquier incidente o agresión horas antes.