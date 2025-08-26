Nuevo audio en el caso Spagnuolo: "Imaginate a Karina en un debate"

El escándalo de coimas que sacude al corazón del gobierno de Javier Milei no para de crecer. Este martes se conocieron nuevos audios, en los que la voz adjudicada por dirigentes y periodistas al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se ríe de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de su aliado y cabeza de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mientras que involucra en el entramado de denuncias a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y menciona a la canciller Diana Mondino.

"Ponela a Karina candidata, que vaya a hablar. La pones en una fórmula Milei-Milei. Imaginate en el debate a Karina (risas)", se escucha al presunto ex funcionario decir en una de las últimas grabaciones publicadas por el streaming Carnaval este martes. Pero no todo es risas, en otro audio reiteró que él le avisó del presunto esquema de coimas al mandatario. Él y la ministra Pettovello: "Se lo dijo Sandra, se lo dije yo. Yo fui a hablar con Javier."

En la nueva tanda de audios que publicó Carnaval, la voz que sería de Spagnuolo se ríe también de Martín Menem, otro de los funcionarios que en grabaciones anteriores había sido señalado como uno de los involucrados en el presunto esquema de coimas que, según los audios filtrados, cobraban a la droguería Suizo Argentina a cambio de contratos millonarios con ANDIS y con otros órganos y organismos del Estado nacional.

Por un lado, el periodista Mauro Federico relata un audio en el que, sostuvo, Spagnuolo dice que la vicepresidenta Victoria "Villarruel lo veía a Martín Menem como un pelotudo" y luego pasó una grabación nueva: "No lo quiere nadie. Nadie es nadie. En el Senado lo ven como un pelotudo."

En cuanto a la ex canciller, la voz afirma en otro audio: "Le sacaron la caja a Mondino. No sé qué es lo que quieren hacer. Están todos en el figuretismo. Yo te repito: lo que quiero hacer es que yo termino el tema de las pensiones y me voy con esa kukarda como un tipo resolutivo. Agarró un quilombo, lo denunció, lo ordenó y se fue. Chau. Me voy a trabajar a un estudio o veo qué oferta me llega de cualquier otro lado. Aspiro a eso".

Ya antes, el streaming Carnaval habían publicado unos audios que demostrarían la tensión entre Spagnuolo y Pettovello.

"Ya antes Sandra me hizo una jugada que me dejó expuesto con Karina y Lule. Cuando yo hablé con ella, después ella habló con Javier y me dejó expuesto. Después se hace la pelotuda, se borra. Después, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", sostuvo y luego agregó en otro audio: "La mina se hace la re pelotuda y Javier desentendido de todo".