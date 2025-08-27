Escándalo de coimas: segundo día de allanamientos en Nordelta

La presunta red de coimas que salpica al Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo allanamiento. Fuentes judiciales informaron a El Destape que este miércoles efectivos de seguridad están llevando adelante un operativo en el barrio en el que vive en el que vive Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, informaron fuentes judiciales a El Destape.

El martes se había allanado también la Isla de Nordelta para investigar la posible colaboración del jefe de Seguridad del barrio, Ariel De Vicentis, quien le habría avisado a Kovalivker sobre el operativo que se hizo días atrás, aviso que lo dejó maniobrar e irse del lugar antes de que pudieran dar con él.

Noticia en desarrollo