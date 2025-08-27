Milei trató a Spagnuolo de mentiroso y avisó: “Lo voy a llevar a la Justicia”

En una caravana por Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei declaró que "todo lo que dice" el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spangnuolo, "es mentira". Milei debió ser evacuado de urgencia de la caravana después de que le lanzaran piedras.

"Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió", dijo a C5N. Al lado suyo estaban la secretaria General de la Presidencia, su hermana Karina Milei, apuntada como parte de la presunta red de pedidos de coimas a prestadores de discapacidad, y el presidente de La Libertad Avanza bonaerense y candidato a diputado, Sebastián Pareja.

La caravana en la que Milei habló sobre Spagnuolo debió terminar de forma precipitada ante ataques con piedras de personas que estaban en el lugar. Minutos antes de las 15.30, la camioneta en la que estaban los funcionarios debió acelerar para dejar atrás a la multitud.

En paralelo, el diputado nacional José Luis Espert fue visto yéndose de la caravana en el asiento de atrás de una moto, sin llevar el casco reglamentario.

Milei junto a José Luis Espert, candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Qué dijo el Gobierno sobre el precipitado fin de la caravana

El primer comentario oficial sobre lo sucedido en Lomas de Zamora llegó de parte del vocero de la Presidencia, el legislador porteño electo Manuel Adorni. "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", escribió en su cuenta de X.

Además, Adorni agregó: "No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin".