Marina Salzmann, candidata de Fuerza Patria, llamó a "frenar la política de ajuste de Milei"

La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires Marina Salzmann cuestionó con dureza las políticas del gobierno nacional y afirmó que “el peronismo logró una unidad clave para ponerle un freno al modelo de ajuste y crueldad que representa Javier Milei”. La dirigente del Frente Renovador denunció que las promesas del presidente “fueron un engaño” y que el ajuste, que según Milei iba a pagar la casta, “lo terminan pagando los jubilados, las personas con discapacidad y los estudiantes universitarios”.

Salzmann también acusó al gobierno de usar al Estado “como una asociación delictiva para enriquecerse” y consideró que la nueva lista de unidad del peronismo es una expresión clara de “todas las voces del campo nacional y popular”. En ese sentido, aseguró que el objetivo común de esa articulación política es “defender a los argentinos” y “frenar a Milei”.

La candidata, licenciada en Ciencia Política, planteó en diálogo con Diagonales Stream la necesidad de volver a poner en el centro de la agenda temas como el trabajo y la industria. “Queremos ser una voz de esperanza y de alternativa. La Argentina necesita crecer con industria, empleo y dignidad. Esa es la tarea que vamos a llevar al Congreso desde Fuerza Patria”, sostuvo.

En otro tramo de sus declaraciones, Salzmann valoró especialmente el rol de Sergio Massa, a quien definió como una figura central en el proceso de unificación del peronismo. Según explicó, el exministro de Economía “fue coherente al priorizar la unidad”, dejando de lado personalismos en favor de la construcción de una lista “amplia y sólida”, donde “todas las expresiones están contempladas”.

Fuentes del massismo explicaron a El Destape que en este tiempo el ex candidato a Presidente pretende promover la renovación del Frente Renovador y prioriza la unidad del peronismo al explicar las razones por las que no pretendió formar parte de alguna lista en estas elecciones. "Eligió enfocarse en fortalecer la unidad del peronismo y en abrir paso a nuevas figuras, entre ellas mujeres y jóvenes como Salzmann", sintetizaron. Entienden que su compromiso con la política hoy "no pasa por ocupar cargos, sino por trabajar para derrotar el modelo libertario y construir un proyecto de país con inclusión y desarrollo".

En ese marco, la candidatura de Salzmann aparece como parte de esa renovación que el Frente Renovador impulsa dentro del movimiento. Su perfil técnico y militante busca interpelar a sectores sociales que hoy están desencantados. “Mucha gente siente desilusión, porque el sacrificio nunca termina y encima vemos cómo se llevan la plata de todos”, advirtió Salzmann, al tiempo que propuso devolverle a la política su rol de herramienta para mejorar la vida de la gente.