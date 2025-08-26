Por primera vez desde que estalló el escándalo por la presunta red de coimas que involucra a Karina Milei, el presidente Javier Milei hizo una mención al tema. Fue a través de Instagram, red social en la que compartió un comunicado de lo droguería Suizo Argentina, que formaría parte de la red mediante la cual, según revelaron los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Karina y su entorno le habrían pedido retornos a prestadores de discapacidad.

En el comunicado que compartió Milei, la droguería no admitió ningún acto de corrupción y dijo encontrarse "a derecho y a plena disposición" de la Justicia.

El comunicado lo compartió un día después de hablar en un acto electoral en Junín, donde no hizo mención de forma directa sobre el escándalo, aunque tuvo un furcio que dio vueltas por las redes sociales. "Están molestos porque les estamos afanando los choreos", dijo.

El comunicado de Suizo Argentina que compartió Milei

En el comunicado, la empresa aseguró que "desde hace más de 100 años" desarrolla sus actividades "de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y de conformidad con un estricto Código de Ética implementado para reforzar los valores fundacionales que dieron origen a la firma y en concordancia a nuestra histórica visión de compromiso con el país".

"En todo momento y, en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento, la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de controlar, así como de cualquier poder del Estado, a fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación, en el pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes", indicó.

Por último, concluyó: "Suizo Argentina, continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería, e insumos hospitalarios, con la misma vocación de nuestros equipos profesionales de excelencia y en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen nuestra integridad, como así también de la de los más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y el bienestar de los argentino".