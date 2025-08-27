Rodeados de un desmedido operativo, jubilados volvieron a reclamar contra el ajuste

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Como cada miércoles desde que Javier Milei es presidente, las organizaciones de jubilados protestaron en la Plaza de los Dos Congresos, ante un desmedido operativo de las fuerzas de seguridad. Luego, marcharon a Plaza de Mayo.

"La protesta se realiza en firme repudio a la decisión del gobierno de anular el aumento de haberes previsionales y de anular la continuidad de la moratoria previsional. Estas medidas que profundizan la crisis que afecta a los adultos mayores, los trabajadores y las personas con discapacidad", explicaron desde la organización de la marcha en la previa del miércoles.

Además, expresaron: "Marchamos hacia la Casa Rosada porque es allí donde residen los responsables de la tragedia social que vivimos. Exigimos respuestas urgentes y denunciamos la corrupción que mantiene al país en vilo desde hace meses, perjudicando a los sectores más vulnerables”, declararon los organizadores.

De la marcha a Plaza de Mayo participaron, además de los jubilados, los integrantes del colectivo de discapacidad, también ajustado por el gobierno de Javier Milei.

Las fotos de la marcha, por Kaloian Santos

