El escándalo tiene muy alto nivel de conocimiento y más del 10% dice que cambiará su voto

Dos encuestas rápidas aparecidas este martes mostraron el muy alto nivel de conocimiento que tiene el escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucra directamente a la Casa Rosada. Quienes están al tanto respondieron que el Gobierno en su conjunto o bien Karina Milei en particular son quienes les corresponde la principal responsabilidad en el tema. El caso, que estalló en la opinión pública el viernes pasado, volvió a subir a la corrupción como una de las principales preocupaciones de los argentinos, en especial entre los ex votantes de Juntos por el Cambio. La gran mayoría de los consultados espera que el presidente Javier Milei brinde una respuesta sobre la cuestión y entre un 12 y un 16% adelantó que podría cambiar su voto a partir del conocimiento de estos hechos.

Uno de los sondeos conocidos lo realizó Management & Fit, el otro a la consultora Proyección. Ambos trabajos sostuvieron que existe un generalizado conocimiento sobre el escándalo generado a partir de la difusión de los audios del ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, ex abogado de Milei y asiduo visitante de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. En el caso de M&F, a una pregunta amplia acerca de si "escuchaste, leíste o te contaron" respecto al caso, un 94,5% respondió que sí. En Proyección, un 79,2% dijo estar muy o algo informado sobre el tema. Dados los pocos días transcurridos, los dos porcentajes son muy altos.

De ese porcentaje alto, un 73,2% evaluaron que se trataba de un hecho grave. La calificación de "muy grave" fue más acentuada entre las mujeres y el nivel educativo alto. En cambio, los menores de 40 años y quienes tienen un nivel educativo medio no lo consideraron con la misma gravedad. Respecto a los responsables, un 26,8% distribuyó las culpas entre "toda la gestión del gobierno" mientras que un 24,5% señaló directamente a Karina Milei, mencionada en los audios como última destinataria de las coimas. Un 20,6% prefirió responsabilizar a "grupos opositores a la gestión" y 13,9% al propio Spagnuolo. Martín y Eduardo "Lule" Menem puede agradecer a su bajo nivel de conocimiento porque apenas el 1,5% los marcó como responsables pese a aparecer gravemente implicados en la trama.

En tanto, en Proyección el sondeo habilitaba más de una respuesta y Spagnuolo y su equipo fueron señalados como los máximos responsables por el 36,1% de los encuestados y Karina Milei quedó de nuevo en el segundo lugar con el 29,3%. Su hermano el Presidente fue el tercer responsabilizado para el 22,3% mientras que los empresarios y los proveedores de la Agencia de Discapacidad los señalaron un 19,7% de los consultados.

Dado el nivel de conocimiento del caso y la gravedad que le asignó la mayoría, no es de extrañar que la mayor parte de los encuestados considere que el presidente Milei debía salir a dar explicaciones. Un 61,3% evaluó que debía hacerlo de manera "urgente", mientras que otro 19,7%, más contemplativo, respondió que lo hiciera cuando lo crea necesario. Sólo un 17,3% consideró que Milei no tenía porqué dar ningún tipo de explicación.