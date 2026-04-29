Adorni llega al Congreso acorralado por la denuncia por enriquecimiento ilícito

Manuel Adorni llega este miércoles a la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión como Jefe de Gabinete en uno de sus momentos políticos más delicados. El funcionario expondrá ante la oposición mientras enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y cuestionamientos sobre su patrimonio. El oficialismo busca blindar al ministro coordinador con el respaldo explícito de Javier Milei, quien confirmó su presencia en el palco junto a Karina Milei. Se esperan cruces por la marcha de la economía, el caso $LIBRA, ANDIS y causas judiciales que rodean al exvocero presidencial. Seguí el minuto a minuto el informe de gestión de Manuel Adorni.