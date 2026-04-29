Manuel Adorni llega este miércoles a la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión como Jefe de Gabinete en uno de sus momentos políticos más delicados. El funcionario expondrá ante la oposición mientras enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y cuestionamientos sobre su patrimonio. El oficialismo busca blindar al ministro coordinador con el respaldo explícito de Javier Milei, quien confirmó su presencia en el palco junto a Karina Milei. Se esperan cruces por la marcha de la economía, el caso $LIBRA, ANDIS y causas judiciales que rodean al exvocero presidencial. Seguí el minuto a minuto el informe de gestión de Manuel Adorni.
Adorni llega al Congreso acorralado por la denuncia por enriquecimiento ilícito
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El Jefe de Gabinete deberá presentar su informe de gestión en medio de sospechas por su patrimonio y bajo la presión que generó la denuncia judicial en su contra.
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El Congreso recibirá a Manuel Adorni por primera vez desde que es jefe de Gabinete para escuchar su informe de gestión. En su debut en el recinto de Diputados, el ministro coordinador tendrá que responder este miércoles sobre la marcha del gobierno de Javier Milei, pero también sobre las presuntas irregularidades patrimoniales que lo vienen sobrevolando hace casi un mes. El presidente y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, insisten en sostener a su funcionario, al punto de que se harán presentes en su exposición.
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Manuel Adorni.
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