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Leve suba del dólar blue este miércoles, 17 de junio

En VIVO - Actualizado hace 7 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

La cotización del dólar hoy vuelve a captar la atención de ahorristas, inversores y empresas en una jornada marcada por la expectativa sobre los mercados. El comportamiento del dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) es seguido de cerca por quienes buscan anticipar movimientos en precios, inflación y actividad económica.

En este liveblog del dólar hoy, seguiremos minuto a minuto la evolución de las distintas cotizaciones, las decisiones del Gobierno y del Banco Central, y las reacciones de los mercados financieros. También actualizaremos las brechas cambiarias, el riesgo país y los principales indicadores económicos que pueden impactar en el valor de la divisa.

Hace 19 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) se negocia este miércoles a $1498,204 para la compra y a $1499,0628 para la venta, lo que refleja una variación positiva del 0,14% respecto de la jornada anterior.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

Este miércoles 17 de junio, el dólar bolsa MEP opera a $1454,79 para la compra y $1455,71 para la venta, con una variación negativa del 0,38%. La cotización se mueve dentro de los parámetros del mercado de bonos, en una rueda de actualización normal.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

En el Banco Nación, el dólar oficial se mantiene estable este miércoles 17 de junio, con una cotización de $1405 para la compra y $1455 para la venta, sin registrar variación respecto a la jornada previa (0,00%).

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

En el mercado informal, el dólar blue se negocia este miércoles 17 de junio a $1460 para la compra y $1480 para la venta, reflejando una variación positiva del 0,68% en la rueda.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

En la jornada de este miércoles, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se mantiene en leve alza. La cotización para la compra se ubica en $1.497,3421, mientras que para la venta se sitúa en $1.498,0453, lo que representa una variación positiva del 0,07%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar bolsa o MEP retrocede 0,42% este miércoles y se negocia a $1454,63 para la compra y $1455,16 para la venta, en una rueda donde el mercado de bonos muestra un leve ajuste a la baja. La operatoria con títulos públicos marca una caída que deja al MEP en los valores actualizados, mientras los inversores monitorean la dinámica de la renta fija.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar oficial en el Banco Nación se mantiene sin cambios este miércoles 17 de junio, con un valor de $1405 para la compra y $1455 para la venta, lo que refleja una variación del 0,00% respecto a la jornada anterior.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar blue cotiza este miércoles 17 de junio en el mercado informal con una leve suba, ubicándose en $1455 para la compra y $1475 para la venta, lo que refleja una variación del 0,34% respecto al cierre previo. La divisa paralela se mantiene activa en las cuevas financieras y el microcentro porteño, mostrando un movimiento al alza contenido mientras los operadores monitorean la oferta y demanda de billetes.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) opera este miércoles con un precio de $1.496,9536 para la compra y $1.499,1402 para la venta, reflejando una suba del 0,15%.

Hace 3 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar MEP opera este miércoles 17 de junio en el mercado de bonos con un retroceso del 0,28%. La punta compradora se sitúa en $1.454 y la vendedora en $1.457,13, reflejando una jornada con leve presión bajista en la plaza local.

Hace 3 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar oficial del Banco Nación se mantiene estable en el arranque de la rueda de este miércoles 17 de junio. La cotización para la compra se ubica en $1405 y para la venta en $1455, sin registrar movimientos respecto al cierre previo, lo que refleja una variación exacta del 0,00%.

Hace 3 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar blue se mueve en el mercado informal este miércoles 17 de junio. La moneda estadounidense cotiza a $1450 para la compra y a $1470 para la venta, lo que representa un avance del 0,68% en la jornada.

Hace 3 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

En el mercado de contado con liquidación, el dólar CCL se negocia a $1495.9362 para la compra y $1500.3131 para la venta, con una variación positiva del 0,22% en la rueda de este miércoles 17 de junio.

Hace 4 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

Este miércoles 17 de junio, en el mercado de bonos, el dólar bolsa o MEP se negocia a $1454 para la compra y $1457.13 para la venta, lo que representa una variación del -0,28% respecto de la cotización previa.

Hace 4 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

Este miércoles 17 de junio, el dólar oficial del Banco Nación cotiza a $1405 para la compra y $1455 para la venta, con una variación del 0,34% respecto a la jornada previa. El mercado opera con expectativa en el segmento formal y paralelo, mientras se aguardan nuevas referencias cambiarias en la sesión.

Hace 4 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar blue registra un movimiento positivo del 0,68% este miércoles 17 de junio en el mercado informal. La divisa se negocia a $1450 para la compra y $1470 para la venta, reflejando un leve ajuste al alza en la cotización paralela.

Hace 4 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) opera este miércoles con un leve ascenso. La cotización para la compra se ubica en $1.495,9362 y la de venta en $1.500,3131, acumulando una variación del 0,22%.

Hace 5 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

Este miércoles 17 de junio, el dólar MEP se negocia con una variación negativa del 0,28%, ubicándose en $1454 para la punta compradora y en $1457,13 para la vendedora. El movimiento del dólar bolsa se da en un contexto de ajustes en el mercado de bonos, donde los títulos soberanos muestran leves oscilaciones que impactan directamente en la cotización del MEP.

Hace 5 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar oficial del Banco Nación se actualiza este miércoles 17 de junio y cotiza a $1405 para la compra y $1455 para la venta, lo que representa un leve movimiento del 0,34% respecto del cierre anterior.

Hace 5 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

En el mercado informal, el dólar blue marca una leve suba del 0,68% este miércoles 17 de junio y sitúa sus cotizaciones en $1450 para la compra y $1470 para la venta.

Hace 5 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

En el segmento de contado con liquidación, el dólar CCL se mueve este miércoles 17 de junio a $1.495,9362 para la compra y $1.500,3131 para la venta, registrando una variación positiva del 0,22% en el inicio de la rueda.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

Este miércoles 17 de junio, el dólar bolsa (MEP) opera en el mercado de bonos con una tendencia a la baja. La cotización para la compra se sitúa en $1454, mientras que para la venta el valor se ubica en $1457,13, marcando una variación negativa de -0,28% en la rueda.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

En la mañana de este miércoles 17 de junio, el dólar oficial en el Banco Nación cotiza a $1405 para la compra y $1455 para la venta, con una variación diaria del 0,34% respecto del cierre anterior.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

En el mercado informal, el dólar blue registra una actualización este miércoles 17 de junio y avanza un 0,68%, con lo que se negocia a $1450 para la compra y $1470 para la venta.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

En el mercado de contado con liquidación, el dólar CCL registra un avance de 0,22% este miércoles 17 de junio y se negocia a $1.495,9362 para la punta compradora, mientras que la punta vendedora se ubica en $1.500,3131.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar MEP, que opera en el mercado de bonos, se sitúa en $1454 para la compra y $1457,13 para la venta, con una variación de -0,28% en la jornada de este miércoles 17 de junio.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar oficial en el Banco Nación opera este miércoles 17 de junio a $1405 para la compra y $1455 para la venta, con una variación del 0,34% respecto de la jornada anterior.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

En el mercado informal, el dólar blue se negocia durante la mañana de este miércoles 17 de junio a $1450 para la compra y $1470 para la venta, lo que implica un avance del 0,68% respecto de la rueda anterior. La cotización de la divisa paralela refleja una leve presión alcista en una plaza que sigue de cerca el pulso de la demanda minorista.

Hace 7 horas

Los dólares oficial y paralelos operan en alza

Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.

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Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) opera este miércoles 17 de junio con un leve ascenso, cotizándose a $1495,9362 para la compra y $1500,3131 para la venta, registrando una variación del 0,22% frente a la rueda previa.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

Este miércoles 17 de junio, el dólar MEP opera en el mercado de bonos con una actualización normal. La cotización para la compra se sitúa en $1.454 y la de venta en $1.457,13, lo que implica una variación diaria del -0,28%.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

Este miércoles 17 de junio, la cotización del dólar oficial en el Banco Nación se ubica en $1405 para la compra y $1455 para la venta, con un incremento diario del 0,34%.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

Este miércoles 17 de junio, el dólar blue se mueve en el mercado informal con una cotización de $1450 para la compra y $1470 para la venta, anotando una suba del 0,68% respecto de la jornada previa.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) opera este miércoles 17 de junio con una actualización normal y una variación positiva del 0,35%, cotizando a $1495,9362 para la compra y $1500,3131 para la venta.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

En la rueda de este miércoles, el dólar bolsa (MEP) cotiza en el mercado de bonos con un alza del 0,79%, llevando su precio de compra a $1454 y el de venta a $1457.13.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

Este miércoles 17 de junio, el dólar oficial del Banco Nación cotiza a $1405 para la compra y $1455 para la venta, con una variación diaria del 0,34%.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

En el mercado informal, el dólar blue se mueve al alza este miércoles 17 de junio. La cotización para la compra se ubica en $1450 mientras que para la venta alcanza los $1470, con una variación del 0,68% respecto de los valores previos. Los operadores observan un leve repunte en las cuevas y pantallas locales, en una rueda que arranca con escasas operaciones.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar CCL opera con un avance del 0,35% en el mercado de contado con liquidación este miércoles y se negocia a $1495,94 para la compra y $1500,31 para la venta, según las últimas operaciones registradas.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

En la actualización normal del mercado de este miércoles 17 de junio, el dólar bolsa, operado a través del MEP en el segmento de bonos, se mueve con un valor de compra de $1454 y un precio de venta de $1457.13, lo que representa una variación del 0,79% respecto a la rueda anterior. Los activos de renta fija que habilitan esta operatoria mantienen un volumen estable mientras los inversores monitorean el desempeño de los títulos públicos en un contexto financiero sin sobresaltos.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar oficial del Banco Nación se ubica este miércoles en $1405 para la compra y $1455 para la venta, con una variación positiva del 0,34%.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 17 de junio

El dólar blue opera en el mercado informal este miércoles 17 de junio con un leve movimiento. La divisa paralela se negocia a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, lo que representa una suba del 0,68% con respecto al último registro.

Hace 13 horas

Los empresarios defienden lo que los perjudica

La última encuesta de Vistage a dueños y CEOs muestra el alma dividida del mundo empresarial. El 52% considera que la economía empeoró, pero el 54% espera que mejore en los próximos doce meses. La rentabilidad no acompaña, la inversión pierde impulso y el empleo aparece más como una estructura a conservar que como una variable de expansión. La conclusión política es contundente: siguen esperando que los salve el mismo modelo que achica sus mercados. 

 

Desde hace unos meses, al mundo empresarial dejó de gustarle el estilo libertario, y desearía que el próximo presidente sea otro u otra con la misma orientación política y de alineamiento geopolítico externo con Estados Unidos.

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Hace 22 horas

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.450

Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.

A cuánto cotiza el dólar tras el feriado

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12:54 | 16/06/2026

En menos de un año y medio de flexibilización del cepo se fugaron casi u$s60.000 millones

La cifra ya alcanza al 60% de toda la salida récord de divisas que se verificó durante el macrismo, también bajo un esquema de dólar atrasado y tasas de interés que permitían una rentabilidad alta en moneda dura, incentivando el ingreso de capitales especulativos y la compra de divisas por parte de ahorristas.

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Dólar se mantiene estable; el yen no encuentra respiro tras alza de tasas en Japón

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra billetes de dólar estadounidense

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16:49 | 15/06/2026

Cómo comprar el dólar más barato

El dólar oficial cotiza cerca de $1.450 y continúa entre las opciones más elegidas para ahorrar. 

A cuánto se vende el dólar más barato

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12:06 | 15/06/2026

Argentina se encareció 10% en dólares en los primeros meses del año

El costo de vida local dio un vuelco drástico tras registrar una suba del 10% en moneda extranjera, posicionando al país por encima de Brasil.

Argentina se encareció 10% en dólares y ya iguala el promedio de la región

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08:35 | 15/06/2026

A cuánto cotiza el dólar en el feriado

Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.

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19:33 | 12/06/2026

El Mundial 2026 inyectará más de U$S 40 mil millones a la economía

Un informe financiero reveló la descomunal cifra que inyectará la Copa del Mundo al Producto Interno Bruto global.

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15:34 | 12/06/2026

El dólar oficial no se movió y cerró la semana en $ 1.450

Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL este viernes 12 de junio. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.

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15:01 | 11/06/2026

El dólar oficial bajó cinco pesos y cerró en $ 1.450

Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL este jueves 11 de junio. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.

Cuánto cotiza el dólar

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15:12 | 10/06/2026

El dólar oficial bajó cinco pesos y cerró en $ 1.455

Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL este miércoles 10 de junio. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.

Cuánto cotiza el dólar tras una jornada inestable en los mercados

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10:23 | 10/06/2026

Caputo defendió el rumbo económico y aseguró que "hoy hay dólares para todos"

El ministro de Economía respaldó el programa del Gobierno, rechazó que exista una restricción externa y afirmó que el actual esquema permite abastecer de divisas a empresas, ahorristas y al propio Banco Central.

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18:20 | 09/06/2026

El BCRA suma reservas, pero el ahorrista escapa del peso y se refugia en el dólar

La autoridad monetaria ya compró más de u$s10.000 millones en 2026. Sin embargo y pese a los intentos del Gobierno, la demanda de pesos continúa débil. En el mismo lapso, las personas compraron u$si 11.366 millones. 

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