Leve suba del dólar blue este miércoles, 17 de junio

La cotización del dólar hoy vuelve a captar la atención de ahorristas, inversores y empresas en una jornada marcada por la expectativa sobre los mercados. El comportamiento del dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) es seguido de cerca por quienes buscan anticipar movimientos en precios, inflación y actividad económica.

En este liveblog del dólar hoy, seguiremos minuto a minuto la evolución de las distintas cotizaciones, las decisiones del Gobierno y del Banco Central, y las reacciones de los mercados financieros. También actualizaremos las brechas cambiarias, el riesgo país y los principales indicadores económicos que pueden impactar en el valor de la divisa.