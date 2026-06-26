Nació como una peluquería para la gente que "no le gustan" y se convirtió en la creadora los looks más comentados del nuevo rock argentino: la historia de Klem Haus

Klem Haus, la peluquería detrás de los looks del rock argentino.

Durante los años 90 y buena parte de los 2000, hablar de estética alternativa en Buenos Aires era hablar de Roho. La peluquería que se convirtió en un punto de encuentro para músicos, artistas y personajes de la cultura que buscaban algo distinto a los salones tradicionales. Hoy, una década después, una nueva dirección parece haber tomado esa posta entre las bandas emergentes, los artistas independientes y la generación que volvió a poner al rock en el centro de la conversación. Se trata de Klem Haus.

Ubicada a pocas cuadras del Obelisco, la peluquería fundada por Ornella Botter nació casi de casualidad. Lo que comenzó en 2014 bajo el nombre Salón Pompadour terminó transformándose en un espacio que excede el simple corte de pelo. Es un lugar donde circulan músicos, productores, mánagers, artistas visuales, comunicadores y una generación que construye su identidad desde la estética tanto como desde la música. "Yo armé la pelu con la premisa de hacer una peluquería a la que yo misma iría", cuenta Ornella a El Destape. Y remarca: "Una pelu para gente a la que no le gustan las peluquerías".

El salón principal de Klem Haus tiene una estética vintage y rockera.

Después de doce años atendiendo personas, Ornella desarrolló una teoría sobre la importancia que tiene el cabello en la construcción de identidad. "El pelo es una herramienta para comunicar. Muchas veces cuando alguien quiere hacer un cambio muy drástico, en realidad está atravesando algo mucho más profundo". Por eso no siempre acepta cualquier pedido, "hay veces que una persona viene decidida a hacerse algo radical y yo le pregunto qué le está pasando. Porque muchas veces hay una separación, un duelo, una crisis. No es que no quiera hacerlo, pero está bueno entender de dónde viene ese deseo".

Esa honestidad terminó convirtiéndose en una marca registrada. "Si hay algo que nos trajo hasta acá fue eso. No vender problemas. No hacer algo porque sí. Creo que la gente lo percibe".

Junto a su socia Delfina Sanchez Ward, y el colorista y Hairstylist Bruno Resano crearon un espacio accesible, relajado y alejado de la rigidez de los salones tradicionales. Un lugar donde la comodidad es más importante que las tendencias pasajeras. Para Botter, "lo que te queda cómodo te va a quedar bien siempre" y por eso las propuestas apuntan a looks y colores "que la gente pueda sostener". La sostenibilidad pasa a ser un factor clave en tiempos de bolsillos y agendas ajustadas: "No queremos que salgas divina de la pelu y que a los quince días sea un desastre. Queremos que sigas sintiéndote bien cuando no tengas tiempo ni plata para volver".

El boca en boca que construyó una comunidad

A diferencia de muchos emprendimientos que apuestan a campañas permanentes en redes sociales, Klem Haus creció de manera orgánica. "Nunca invertimos en publicidad. Todo fue boca en boca", explica la fundadora. La historia comenzó con personalidades vinculadas a Futurock como Malena Pichot, Bimbo Godoy y otras figuras de la escena cultural porteña. Con el tiempo, la peluquería se volvió un punto de referencia para artistas que buscaban una propuesta distinta. Pero el verdadero salto ocurrió después de la pandemia.

"Empezaron a venir los chicos de Winona Riders. Ellos empezaron a crecer muchísimo musicalmente y de repente otras bandas comenzaron a llegar también", relata Botter. Hoy por Klem Haus pasan integrantes de bandas como Nina Suárez, Buenos Vampiros, Las Tussi, Ryan, Socorro, Comevidrio, Kill Flora, Homogénica, Jero Jones y muchos otros nombres que forman parte del nuevo mapa del rock alternativo argentino.

Gabriel Torres Carabajal de Winona Riders y Jero Jones en Klem Haus.

Lo curioso es que, según Ornella, nunca existió una estrategia para convertirse en "la peluquería de la escena musical". "Se dio naturalmente. Creo que los chicos nos eligen porque se nota que todo es genuino. Nos cruzamos en recitales, en festivales, somos parte del mismo ecosistema", considera.

El regreso de los 90 y el nuevo rock

La explosión de bandas jóvenes vino acompañada de una vuelta estética que mezcla referencias noventosas, guiños al indie de los 2000 y una nueva lectura de la cultura rock. "Hay una segunda venida del color", dice Ornella. "Hasta hace unos años el pelo platinado y súper blanco era lo que todos querían. Ahora volvió el rubio dorado, cálido, más noventoso".

También regresaron los flequillos, los cortes desprolijos y ciertas influencias que recuerdan tanto al britpop como a los Rolling Stones. "El flequillo es político", se ríe. "Hoy vienen directamente con referencias de músicos. Quieren el pelo de Winona, el fleco de Ariel (Mirabal Nigrelli, voz de Winona Riders) o el corte de tal cantante. Ya no vienen con fotos de revistas. Las referencias son los artistas que escuchan".

Ana Kauffmann de Las Tussi y Mora Scarmato de Buenos Vampiros en Klem Haus.

Para ella, el resurgimiento del rock y de las bandas independientes está íntimamente ligado a esta búsqueda estética, hay algo de los 90 y de los 2000 que volvió "pero reinterpretado", ya que "los chicos toman esas referencias y las hacen propias".

Aunque los colores fantasía y los cortes llamativos se volvieron parte de la identidad visual de Klem Haus, su creadora insiste en que el objetivo nunca fue seguir tendencias. "La gente joven no quiere perder tiempo en rutinas eternas. Quiere algo que funcione. Nosotros pensamos los cortes para que respeten el pelo natural de cada persona y que puedan mantenerse sin depender de diez productos distintos", afirma.

Dante Citara y Catalina Benegas de Ryan en Klem Haus.

Esa filosofía también se traduce en el trabajo con los músicos: "Los acompañamos en sus procesos. Si alguien está sacando un disco o arrancando una gira, pensamos juntos qué puede funcionar mejor. No se trata de imponer una imagen sino de ayudar a construir algo que tenga sentido para ellos".

Lola Taba de Homogénica y El Nota en Klem Haus.

Mientras la nueva generación de bandas independientes llena salas, agota fechas y vuelve a poner al rock en agenda, Klem Haus acompaña el fenómeno ayudando a construir las imágenes que terminan definiendo una época.