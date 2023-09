Chau Telefe: Susana Giménez se aleja de la TV por un importante proyecto

La diva de los teléfonos cerró su próximo trabajo y se instalará en el exterior. La información fue confirmada por su flamante compañera.

Susana Giménez es desde hace más de 30 años la figura principal de Telefe. Sin embargo, la diva no tiene un programa semanal desde el 2019. Desde entonces, solo tuvo apariciones esporádicas con entrevistas especiales. Y ahora se supo que cerró un proyecto que la vuelve alejar de la pantalla del canal propiedad de Paramount, ya que deberá instalarse en el exterior.

Susana ya definió su agenda para los próximos meses. Luego de conducir LOL, el programa humorístico de Amazon Prime Video, seguirá vinculada a la plataforma de streaming y hará una película cómica bajo la dirección de Diego Kaplan. “No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; Ciertamente no lo estaba planeando”, sostuvo Giménez cuando trascendió la realización del film.

Pero el proyecto que la alejará de nuestro país tiene que ver con el teatro: volverá a protagonizar Piel de Judas en el Enjoy de Punta del Este desde diciembre. La obra, producida por Gustavo Yankelevich, tendrá cambios y la encargada de informarlo fue su nueva compañera.

Manuela Pal fue la elegida para reemplazar a Julieta Nair Calvo, quien se queda en Buenos Aires con Tootsie en el verano. La hija de Julia Calvo forma parte del elenco de Los Bonobos, pero la comedia que se presenta en El Nacional termina antes de fin de año.

“Cuando volvimos con esta temporada de Bonobos ya me habían propuesto lo de Susana y por supuesto que dije que sí, porque me parece espectacular, no sólo trabajar con ella, sino hacer temporada en Uruguay, adonde me voy con la familia (su marido y su hija, Amparo, de 7 años)", reveló la hija de Graciela Pal, en diálogo con Laufbal, y remarcó: "me parece un proyecto muy bueno y divertido”.

La actriz de 38 años de esta forma podrá tachar de sus objetivos laborales haber trabajado con las máximas figuras de la farándula nacional. "Ya hice La Dueña con Mirtha Legrand y ahora teatro con Susana, trabajé con las dos divas de este país, feliz, encantada, muy contenta y me encanta el personaje. Mi mamá hizo esa obra con Ana María Campoy, así que es como un revival familiar, algo muy lindo”, subrayó.

Vero Lozano confirmó su aventura con Susana Giménez y "Corcho" Rodríguez en un helicóptero

Vero Lozano es una de las estrellas de Telefe. Es sabido que la conductora mantiene una fuerte enemistad desde hace años con Susana Giménez, pero lo que ninguno de sus seguidores estaba al tanto es que recientemente compartieron un momento de mucha cercanía junto a Jorge "Corcho" Rodríguez, actual marido de Vero y expareja de la diva de 79 años. Al ser consultada sobre su relación con Susana al día de hoy, la presentadora de Corta Por Lozano contó lo que nadie se imaginaba.

Desde que "Corcho" terminó su relación con "Su" para comenzar un romance con la psicóloga, las tensiones se hicieron cada vez más evidentes. En más de una ocasión, ambas se negaron a participar juntas en trabajos. Sin embargo, recientemente se cruzaron en los premios Martín Fierro 2023 y no les quedó más opción que saludarse. A raíz de esto, Lozano rompió el silencio y contó que tuvo un llamativo encuentro junto a su esposo y la conductora.

Todo comenzó cuando un notero de LAM le preguntó: "¿Puede ser que con Su es con la que más distancia hay, por lo que en su momento se habló y demás? No digo mala onda, pero sí distancia... ¿Alguna vez charlaron fuera de cámara de lo que pasó?". Lejos de esquivar la pregunta, Lozano aseguró: "Me la crucé en los Martín Fierro y la saludé".

Además, agregó que en más de una oportunidad, la diva de los teléfonos fue a visitarla a su casa y sacó a la luz la llamativa anécdota que vivieron juntas en 2022: "Ha venido a mi casa en Uruguay, la hemos llevado con Jorge en helicóptero... La hemos llevado a la casa que vendió hace poquito, el año pasado. Ella tenía que ir a su casa y Jorge le dijo 'si querés vení que yo te llevo' y vino. Le gustó mucho el piloto".