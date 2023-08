Vero Lozano confirmó su aventura con Susana Giménez y "Corcho" Rodríguez en un helicóptero: "Le gustó mucho"

Vero Lozano reveló la llamativa historia que vivió con "Corcho" Rodríguez y Susana Giménez en un helicóptero.

Vero Lozano es una exmodelo, actriz, psicóloga y conductora de radio y televisión, más conocida por su programa Cortá por Lozano (Telefe). Es sabido que mantiene una fuerte enemistad desde hace años con Susana Giménez, pero de lo que ninguno de sus seguidores estaba al tanto es que recientemente compartieron un momento de mucha cercanía junto a Jorge "Corcho" Rodríguez, actual marido de Vero y expareja de la conductora de 79 años. Al ser consultada sobre su relación con Susana al día de hoy, Vero contó lo que nadie se imaginaba.

Desde que "Corcho" terminó su relación con "Su" para comenzar un romance con la psicóloga, las tensiones se hicieron cada vez más evidentes. En más de una ocasión, ambas se negaron a participar juntas en trabajos. Sin embargo, recientemente se cruzaron en los premios Martín Fierro 2023 y no les quedó más opción que saludarse. A raíz de esto, Lozano rompió el silencio y contó que tuvo un llamativo encuentro junto a su esposo y la conductora.

Todo comenzó cuando un notero de LAM (América TV) le preguntó: "¿Puede ser que con Su es con la que más distancia hay, por lo que en su momento se habló y demás? No digo mala onda, pero sí distancia... ¿Alguna vez charlaron fuera de cámara de lo que pasó?". Lejos de esquivar la pregunta, Lozano aseguró: "Me la crucé en los Martín Fierro y la saludé".

Además, agregó que en más de una oportunidad, la diva de la televisión fue a visitarla a su casa y sacó a la luz la llamativa anécdota que vivieron juntas en 2022: "Ha venido a mi casa en Uruguay, la hemos llevado con Jorge en helicóptero... La hemos llevado a la casa que vendió hace poquito, el año pasado. Ella tenía que ir a su casa y Jorge le dijo 'si querés vení que yo te llevo' y vino. Le gustó mucho el piloto".

Yanina Latorre reveló detalles sobre la interna entre Vero Lozano y Susana Giménez: "La odia"

Meses atrás, Yanina Latorre había dado a conocer datos ocultos sobre la pelea entre Vero Lozano y Susana Giménez. Según la panelista de LAM, la producción de los Martín Fierro intervino para evitar roces entre ambas conductoras. "Me dicen de Telefe... Susana va a hacer una pequeña presentación al principio, después van a conducir Wanda y Marley. No le dieron absolutamente nada a Verónica Lozano, porque si se destaca Vero, Susana directamente no va". Por último, Ángel de Brito completó que el conflicto definitivamente tiene que ver con Jorge: "La odia. Todo por el 'Corcho'".