Internas en Telefe: el canal activó un plan insólito para no quedarse sin una figura

Las autoridades de la señal tomaron una drástica decisión que afectó a la ceremonia de los premios Martin Fierro.

La drástica decisión que tomó Telefe para no quedarse sin una de sus figuras.

Los Martin Fierro son los premios más importante de Argentina. La edición de este año, al igual que en 2022 será trasmitida por Telefe, pero aún faltan certezas respecto a la conducción del evento. Hasta el momento, se supo que Marley será uno de los encargados de llevar adelante la ceremonia, pero en las últimas horas surgieron dudas.

"Marley ya está definido, no hay ninguna duda", sostuvo Ángel de Brito hace algunos días en LAM. Sin embargo, Laura Ubfal planteó que hay incertidumbre. "Ojo que nada está cerrado. Alejandro está grabando en la selva colombiana, le llovió un montón. Ojalá que venga, pero están evaluando alternativas", plateó la periodista.

No obstante, el rol que más polémica despertó es el de la mujer que acompañará al papá de Mirko el próximo 9 de julio. Luego de los rumores que vinculaban a Wanda Nara con ese rol, Guido Zaffora aseguró que la elegida fue Susana Giménez: “No solamente va a conducir, sino que va a hacer la presentación y la primera parte del premio”.

Sin embargo, con el correr de las horas, la versión fue desmentida en LAM: la diva de los teléfonos no conducirá la entrega de los Martín Fierro, pero sí estará presente y entregará premios especiales. Además, Yanina Latorre reveló la interna que existe en el canal, la cual provocó una insólita decisión de las autoridades para no evitar que Susana pegue el faltazo a la ceremonia.

"Me dicen de Telefe... Susana va a hacer una pequeña presentación al principio, después van a conducir Wanda y Marley", sostuvo la esposa de Diego Latorre y agregó: “No le dieron absolutamente nada a Verónica Lozano, porque si se destaca Vero, Susana directamente no va".

El conflicto entre la conductoras viene de hace tiempo y el desencadenante es el hombre que tienen en común: Jorge "Corcho" Rodríguez. El empresario es el marido de Lozano y padre de su hija, Antonia, pero muchos antes de comenzar su relación con Vero, tuvo un romance con Susana. "La odia, todo por el Corcho", sumó Ángel de Brito.

Polémica con los ex Gran Hermano en los Martin Fierro

Todavía no hay nada concreto, pues los organizadores aún están definiendo las mesas con los invitados a los premios Martín Fierro que se llevarán a cabo el próximo 9 de julio en el Hilton de Puerto Madero. Sin embargo, los fans de Gran Hermano ya arden de furia por un dato que se filtró.

Por el momento, se sabe que GH será uno de los programas ternados y que en la mesa del programa estarán Santiago del Moro y Marcos Ginocchio, ganador de la última edición. Pero hay más lugares disponibles y se especula que Julieta Poggio, Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila "La Tora" Villar -figuras de del canal que este lunes debutan con el streaming Fuera de Joda- podrían ser de la partida, ya que van a transmitir la ceremonia en las redes

También hay rumores de que Walter "Alfa" Santigo, Ariel Ansaldo, Camila Lattanzio y Romina Uhrig podrían estar entre los invitados. Justamente esta último nombre fue el que desató la polémica, pues los fans del reality comenzaron una campaña en redes que la exdiputada no forme parte del festejo.