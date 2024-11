Resignada, la oposición ya pide tratar el Presupuesto 2025 en marzo y encendió alarmas en el Gobierno

El tratamiento del Presupuesto 2025 para este año no se dará. El Gobierno clausuró las negociaciones y tampoco lo incluirá cuando convoque Javier Milei a sesiones extraordinarias. Resignada, la oposición ya habla de incluir el debate sobre la ley de leyes el año próximo.

Fue lo que contó en una entrevista en TN anoche el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo. "No me gusta que no tengamos presupuesto. Venimos charlando con los gobernadores, a la Argentina le da previsibilidad. Tenemos que ser previsibles. No tenemos tiempo ya de tratar el Presupuesto. Pero nosotros también podemos llamar a sesiones en marzo", adelantó.

Un importante funcionario del Gobierno que forma parte de las negociaciones con los gobernadores contó a El Destape que justo estaba escuchando la entrevista en vivo e intentó comunicarse con Ritondo. En la Casa Rosada hubo alarma porque ya dan el Presupuesto por muerto. Nunca fue la intención de Milei aprobarlo. Solo fue un reclamo de los gobernadores, que se quedaron con las manos vacías.

"Quiero saber qué quiso decir Ritondo con eso de que van a llamar una sesión en marzo para meter el Presupuesto. No lo entendí. Intenté comunicarme pero no pudimos hablar", expresó esta fuente a El Destape en los pasillos de la Rosada.

Ritondo dijo estas palabras con el titular del bloque radical, Rodrigo De Loredo, a su lado. Los gobernadores amarillos y de la UCR que conforman Juntos por el Cambio están preocupados por la decisión del Gobierno de tirar abajo el Presupuesto.

"Los cinco puntos que pedíamos tiene que ver con una distribución. Acá no se produce un déficit. Es el 0,3% del Presupuesto que estamos pidiendo. Son 2000 mil millones de dólares", afirmó Ritondo.

Anoche, los gobernadores sacaron un comunicado durísimo contra Milei con el reclamo del Presupuesto 2025. Lo firmaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis).

Afirman que el Presupuesto es clave para “consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores”. Y aseguran: “No pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley”.

Los gobernadores aliados de Milei reclaman compensación adecuada del Consenso Fiscal, el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas, una redistribución más clara de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles y reducción del aporte de la coparticipación a la AFIP.

Según Ritondo son 2 mil millones de dólares los que piden los gobernadores. Según el Gobierno, 3700 millones de dólares. "Que nos digan de dónde sale esa plata. Nosotros no le vamos a dar un peso. No hay plata. Y vamos a cumplir lo que pide el Presidente: déficit cero", afirmó un hombre clave del Gobierno a este portal.

Ante este panorama, Ritondo deslizó la posibilidad de tener Presupuesto sí o sí y podemos tratarlo el año próximo. Por ahora, no es una idea completa de la oposición ni un plan.

Ya hay un antecedente. 2002. El año después del estallido. El Presupuesto de ese año se aprobó en el Senado el 6 de marzo y se promulgó la ley de leyes una semana después.

Hoy no es ese el deseo del Gobierno de Milei. Habrá que ver cuánto pujan por ello los gobernadores. "Si nos traen un plan y nos dicen de dónde sale la plata, avanzamos. Sino, no. Hoy no hay acuerdo", concluyó ante El Destape una fuente de la Casa Rosada que dialoga con los gobernadores.