Internas en los Martín Fierro 2023: Susana Roccasalvo dijo lo que nadie esperaba

Susana Roccasalvo fue directa y lanzó declaraciones contundentes que intensificaron las internas en la antesala de los Premios Martín Fierro 2023. El testimonio contra varios conductores y Telefe.

Susana Roccasalvo lanzó sin tapujos una serie de comentarios contra la organización de los Premios Martín Fierro 2023. La animadora que actualmente lleva adelante Implacables, por El Nueve, se mostró muy enojada por la selección de conductores y avivó la interna que ya se venía encendiendo desde semanas anteriores.

El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, deslizó la posibilidad de que Marley y Wanda Nara sean una de las duplas de conductores del evento al igual que Rodolfo Barili junto con Cristina Pérez. A ellos se les sumaría Verónica Lozano y Santiago Del Moro.

Tras la revelación del periodista que dialogó con Intrusos, programa conducido por Flor de la V en América TV, el móvil interceptó a Susana Roccasalvo y lanzó contundentes declaraciones. "Marley hace años que lo hace. El canal tendría que renovar un poquito, pero bueno, no sé... es Telefe", señaló con cierta ironía.

Cabe recordar que Roccasalvo es una de las integrantes de APTRA, por lo que la interna previo a los Martín Fierro 2023 está más ardiente que nunca. "Me encantaría que sea, para mi gusto, Vero Lozano con Santi Del Moro. También podría ser una Natalia Oreiro con un Iván De Pineda", consideró la conductora. De la que no habló muy bien es de la actual presentadora de Masterchef, Wanda Nara, y le dio con un caño a la histórica dupla de Telefe Noticias.

"No, para nada. Mamarracho, no me gusta [por Barili y Pérez]. A Wanda no la veo conduciendo, no corresponde. No hay que bastardear el premio. No puede ir una chica que recién empieza, que no está formada para semejante premio. Hay que tener un poquito de cordura", concluyó la conductora de Implacables, cuyas declaraciones despertaron todo tipo de reacciones. Los Premios Martín Fierro 2023 tienen fecha de inicio el 5 de julio a través de Telefe.

Telefe confirmó los rumores sobre Marley

Telefe todavía no pudo cerrar el reemplazo de Jey Mammón en La Peña de Morfi, pero sí logró definir el futuro de una de sus figuras y acabar con los rumores. Alejandro Wiebe, popularmente conocido como Marley, abandonó el país y comenzó las grabaciones de su nuevo programa (tal y como se rumoreaba días atrás).

Tras la finalización de The Challenge, el conductor dejó de aparecer en la pantalla y en las promos del canal, lo que desató una ola de versiones. No obstante, la señal ye le tenía un lugar asignado: estará al frente de la remake del antiguo reality Expedición Robinson, el cual se emitió hace casi 20 años en El Trece y fue conducido por Julián Weich.

En esta versión renovada, que tendrá otro nombre, Marley será el encargado de llevarlo adelante y por las características del formato debió instalarse en Colombia, en donde transcurrirá la competencia. Lo mismo corre para los participantes, aunque a diferencia del conductor, viajarán con lo puesto, sin valijas y separados porque no se pueden cruzar.

Muchos se preguntaban si Mirko iría junto a su papá en este viaje, pero debido a las obligaciones y exigencias de este nuevo trabajo se quedará en Buenos Aires para continuar con el colegio. No obstante, su participación no es indispensable en todo momento, por lo que cada tanto podrá regresar al país para visitar a su hijo. Además, ya tiene un viaje confirmado, pues Luis Ventura confirmó que será el conductor de los Martin Fierro el próximo 5 de julio.