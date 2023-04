Marley se va del país y se aleja de Mirko: el insólito motivo

El conductor estará sin su hijo durante algunas semanas y ya planea en qué fecha podrán volver a encontrarse.

Marley abandonará el país por algunos meses y decidió irse sin su hijo Mirko. Luego de una exitosa temporada de La Voz 2022, el conductor encarará un nuevo proyecto que lo obliga a estar lejos del país y, por este motivo, debe despedirse del niño por algunas semanas hasta poder reencontrarse.

El conductor llevó adelante varios proyectos exitosos por la pantalla de Telefe, entre ellos La Voz o Por el Mundo Mundial. Por este motivo, y luego de conducir The Challenge Argentina, Marley encarará otro proyecto relacionado a la aventura y los desafíos físicos. Sin embargo, la particularidad de este programa es que se grabará en Colombia.

Según informó La Pavada (Diario Crónica), Marley viajará solo al caribe colombiano para grabar la nueva temporada de Expedición Robinson, un ciclo antiguo que en su momento fue muy exitoso. Al parecer, el programa empezará su rodaje en las próximas semanas y el conductor no quiere alejar tanto tiempo a su hijo de la escuela, motivo por el que viajará solo y dejará a Mirko al cuidado de sus familiares.

Precisamente, se conoció que Marley quiere establecer hábitos en el niño, que arrancará primer grado el año próximo y no podrá ausentarse muchas veces de la escuela. Por este motivo, el conductor decidió viajar solo y organizó para que su hijo lo visite en junio, mes en el que tiene dos semanas de vacaciones.

Se definió el futuro laboral de Marley en Telefe: "Nueva experiencia"

Luego de una temporada de The Challenge que pasó sin mucho éxito por la pantalla de Telefe, Marley definió su futuro laboral en la pantalla del canal de la familia. El conductor lleva muchos años en la señal y uno de sus últimos éxitos fueron La Voz Argentina y Por el Mundo Mundial.

Pese a que el conductor es uno de los rostros más conocidos del canal, el último proyecto que llevó a cabo no fue tan exitoso. The Challenge fue un reality show de destreza física en el que participaron varios famosos. Y aunque si bien el programa parecía bastante prometedor, no logró instalarse entre el público pese a su cercanía horaria con el exitoso Gran Hermano. Más allá de esto, Marley regresará a la pantalla chica.

En primera instancia, se conoció que Marley estará frente a la conducción de los Premios Martín Fierro, según informó la cuenta especializada en espectáculos, El Show del Rating. "Hubo una reunión y ya aprobaron quién acompañará a Wanda Nara en la conducción de los Martín Fierro. Lo anunció el presidente de APTRA, Luis Ventura, cuando confirmó que la figura es nada más y nada menos que Marley", aseguraron.

Sin embargo, este no es el único proyecto que tienen en mente, ya que trascendió que el conductor conducirá otro reality show en breve que se llama Expedición Robinson y la cual tuvo sus primeras dos temporadas en el país en el año 2000 y con la conducción de Julián Weich. Pero esta vez, el conductor se pondrá el proyecto al hombro y el canal ya lo está publicitando.

"Llega a Telefe el reality de supervivencia número 1 del mundo. Si tenés 18 años o más y querés vivir una nueva experiencia poniendo a prueba tus límites, este es tu lugar. Anotate", dice la publicidad del programa en la página de Telefe y es el mismo mensaje que replicó Marley en sus redes sociales para convocar a los posibles participantes.