Se definió el futuro laboral de Marley en Telefe: "Nueva experiencia"

Se conoció cuáles son los próximos proyectos de los que formará parte el conductor luego de la finalización de Gran Hermano.

Luego de una temporada de The Challenge que pasó sin mucho éxito por la pantalla de Telefe, Marley definió su futuro laboral en la pantalla del canal de la familia. El conductor lleva muchos años en la señal y uno de sus últimos éxitos fueron La Voz Argentina y Por el Mundo Mundial.

Pese a que el conductor es uno de los rostros más conocidos del canal, el último proyecto que llevó a cabo no fue tan exitoso. The Challenge fue un reality show de destreza física en el que participaron varios famosos. Y aunque si bien el programa parecía bastante prometedor, no logró instalarse entre el público pese a su cercanía horaria con el exitoso Gran Hermano. Más allá de esto, Marley regresará a la pantalla chica.

En primera instancia, se conoció que Marley estará frente a la conducción de los Premios Martín Fierro, según informó la cuenta especializada en espectáculos, El Show del Rating. "Hubo una reunión y ya aprobaron quién acompañará a Wanda Nara en la conducción de los Martín Fierro. Lo anunció el presidente de APTRA, Luis Ventura, cuando confirmó que la figura es nada más y nada menos que Marley", aseguraron.

Sin embargo, este no es el único proyecto que tienen en mente, ya que trascendió que el conductor conducirá otro reality show en breve que se llama Expedición Robinson y la cual tuvo sus primeras dos temporadas en el país en el año 2000 y con la conducción de Julián Weich. Pero esta vez, el conductor se pondrá el proyecto al hombro y el canal ya lo está publicitando.

"Llega a Telefe el reality de supervivencia número 1 del mundo. Si tenés 18 años o más y querés vivir una nueva experiencia poniendo a prueba tus límites, este es tu lugar. Anotate", dice la publicidad del programa en la página de Telefe y es el mismo mensaje que replicó Marley en sus redes sociales para convocar a los posibles participantes.

Marley reveló la verdad de su pelea con Flor Peña: "Ella estaba"

Luego de los intensos rumores que lo tuvieron como protagonista y que aseguraban que se había distanciado de Florencia Pela, Marley rompió el silencio y contó la verdad de la situación.

La versión de la pelea surgió en Socios del Espectáculo, cuando desde el programa anunciaron que el vínculo entre los conductores no estaría del todo bien. Precisamente, revelaron que el motivo de discusión habría sido una escena de celos por parte de Peña hacia Marley por la relación que tiene con Lizy Tagliani.

Resulta que, en el último tiempo, el conductor se mostró muy cercano a la humorista y, supuestamente, esto desató los celos de Florencia. Sin embargo, en diálogo con PrimiciasYa, Marley contó la verdad detrás de estas especulaciones y le puso paños fríos a la situación.

"Nos llevamos súper bien", aseguró Marley sobre su vínculo con Peña. Además, añadió: "Ella estaba en Salta cuando hicimos la reunión. Pero esta noche va a la fiesta de casamiento de Lizy".

En este marco, Marley dejó en claro que todo está bien entre ellos y que nunca existió tal escena de celos. Por otro lado, aseguró que se juntarán todos a celebrar el matrimonio de Lizy Tagliani.