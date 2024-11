Presupuesto 2025: desde Formosa denunciaron que Nación paralizó el trabajo en comisiones para usar "discrecionalmente los fondos"

Esta semana, la diputada nacional de Unión por la Patria (UP) por la provincia de Formosa, Graciela Parola, denunció que el Gobierno nacional paralizó el trabajo sobre el Presupuesto 2025 en las comisiones del Congreso, con el fin de "seguir disponiendo discrecionalmente de los fondos". De esta manera, a menos que el presidente Milei incluya el tratamiento del Presupuesto en sesiones extraordinarias, el año que viene volvería a gobernar por decreto.

"El Presupuesto quedó paralizado. La semana pasada teníamos una reunión para dictaminar, dado que habíamos realizado un dictamen desde UP en conjunto con nuestros gobernadores, donde cada uno pidió lo que consideraba para su provincia. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió paralizar el trabajo en las comisiones", informó Parola. Asimismo, la legisladora señaló que no se sabe si se incluirá el Presupuesto dentro de las sesiones extraordinarias. "Claramente, este Gobierno lo que busca es no tener presupuesto para seguir disponiendo discrecionalmente de los fondos, como lo vino haciendo este año. Creemos que esa es su intención para el 2025", afirmó la diputada de forma contundente.

A modo de repaso, Parola indicó que esta semana hay cuatro pedidos de sesión, siendo el primero el del diputado radical Martín Tetaz, quien pidió debatir el proyecto de democratización sindical. "Nosotros pedimos para tratar el DNU 846, que es el que le permite al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, tomar canje de deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso", detalló.

Por otra parte, informó que para el miércoles se pidió que se trate la propuesta de modificación de la ley vigente sobre ludopatía y apuestas online. "Es un tema que ha conseguido bastante consenso dentro de la Cámara, pero tiene algunos puntos que tienen que ver con las autonomías provinciales que tenemos que ver", explicó la legisladora.

Para finalizar, el oficialismo, junto al PRO y la UCR, han pedido nuevamente sesión para este jueves, buscando ver si consiguen el quórum para el proyecto de Ficha Limpia. "Por supuesto nosotros estaremos presentes, a ver qué decisión toma nuestro bloque", afirmó Parola.

Una semana de definiciones

Este martes, en horas del mediodía, la Cámara de Diputados, con 111 bancas presentes, no llegó al quórum para tratar la reforma sindical que impulsaba la Unión Cívica Radical. La propuesta buscaba debatir el proyecto de democratización sindical, que ponía límites a las reelecciones en los gremios, quitaba la obligatoriedad de la cuota solidaria y establecía el cupo femenino en las organizaciones sindicales.

"La Argentina necesita una reforma sindical urgente. La principal casta que se tiene que terminar es la casta de los que viven del trabajo de los demás y que viven sin trabajar. Hoy no lo pudimos conseguir pero hemos ganado porque se ha producido un principio de revelación. Está claro, consultando la lista de los presentes, quiénes están comprometidos con la reforma que Argentina necesita. Alfonsín nos está mirando desde el cielo", defendió el impulsor del proyecto, Martín Tetaz.

Por otra parte, a las 15 horas la oposición intentará rechazar el DNU 846/2024, por el que el Gobierno nacional habilitó el canje de deuda sin aval de Poder Legislativo. La agenda de esta semana continuará el miércoles, cuando Diputados debata el proyecto de ley de prevención de la ludopatía; mientras que el Senado retomará sus sesiones para recibir por primera vez al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Finalmente, el jueves se tratará el proyecto de Ficha Limpia, que busca proscribir a Cristina Kirchner.