Fuertes críticas para Franco Colapinto por lo que gastó Williams tras sus choques

Franco Colapinto protagonizó dos choques que no pasaron desapercibidos en la Fórmula 1. El primero en el Gran Premio de Brasil y el segundo en la clasificación del autódromo de Las Vegas, ambos llevaron a que el piloto argentino que representa a la escudería Williams Racing reciba fuertes críticas por su rendimiento. Las mismas no llegaron por parte de un directivo del equipo, sino de un medio que no perdonó al joven que da sus primeros pasos en la máxima categoría del automovilismo.

Los "palazos" para el pilarense llegaron por parte de Bild, reconocido sitio alemán que lo atacó recientemente. A pesar de los buenos resultados que consiguió en sus primeras carreras, hicieron foco sobre el dinero que tuvo que pagar el team al que representa Colapinto y no dudaron en culparlo. Por supuesto, este fin de semana buscará tener revancha en Qatar, donde intentará revertir lo sucedido en las últimas competencias.

"La mala suerte de Williams continúa en la Ciudad del Pecado. Colapinto dejó a su Williams con daño total, una vez más", escribieron desde Bild haciendo referencia al choque en la Qualy en Las Vegas del pasado fin de semana. A su vez, agregaron que la escudería lleva gastados más de tres millones de dólares para reparar los daños del auto que utiliza el argentino. Igualmente, sí dejaron elogios para el pilarense, aunque fueron escasos: "Es el crash kid -chico de los choques- más caro del mundo, pero su juventud o inexperiencia le puede jugar una mala pasada. Es rápido y talentoso pero... ¿Demasiado motivado?", cerraron.

El choque de Franco Colapinto en Brasil en la Fórmula 1

Cuándo corre Colapinto en Qatar en la Fórmula 1 y las carreras que le quedan en 2024

Gran Premio de Qatar en Lusail - Domingo 1° de diciembre a las 14 horas de Argentina - Fecha 23.

- Fecha 23. Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina - Domingo 8 de diciembre a las 10 horas de Argentina - Fecha 24.

El insólito ataque de un referente de la F1 a Colapinto

En la previa de su próxima carrera en la Fórmula 1, el corredor recibió el insólito ataque de un referente de la máxima categoría del automovilismo mundial. La persona que apuntó contra el piloto argentino que representa a Williams no lo perdonó por sus actitudes, más allá de que destacó su desempeño en pista. Las palabras que utilizó contra el joven nacido en Pilar fueron por demás fuertes teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva en la F1.

El responsable en cuestión es Günther Steiner, exdirector del equipo Haas, quien en diálogo con Motorsport no se guardó nada. "Creo que ha habido mucho bombo alrededor suyo. Ha hecho un gran trabajo en las dos o tres primeras carreras. Conducir a la par de Alex Albon es bueno, es un buen piloto. No sé si se le ha subido a la cabeza o si se la cree. Las últimas dos o tres carreras no ha estado fantástico. Ha hecho un montón de basura y para Williams es lo último que necesitan", esbozó el exdirecitvo.