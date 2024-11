¿Chau Red Bull?: Franco Colapinto envió un guiño a otra escudería de la Fórmula 1

Franco Colapinto tiene cinco puntos en el campeonato de F1.

A falta de tres fechas para el cierre del campeonato, la situación de Franco Colapinto es una total incertidumbre. Si bien tuvo buenos resultados en sus primeras carreras y parecía que una puerta se le abría en Sauber, la escudería suiza se inclinó por el brasileño Gabriel Bortoleto, lo que le dejó al pilarense la única opción de aterrizar en Red Bull. El problema es que debe ganarle la pulseada a Liam Lawson y el tiempo corre deprisa, por lo que necesita tener algo concreto cuanto antes.

Pero en Red Bull están evaluando su futuro con sumo cuidado y, aunque hay un claro interés de Christian Horner por fichar al piloto argentino, el debate interno del equipo de Milton Keynes está atrasando las cosas. En este contexto, Flavio Briatore, el asesor de Alpine, no solo mostró interés por contar con Franco Colapinto, sino que hasta dejó abierta la posibilidad de que se convierta en el sucesor de Jack Doohan si el australiano no rinde bien en 2026.

De ahí que cada acción que realice el piloto de Williams en las redes sociales sea seguida con especial atención, sobre todo por el like que le dio a una de las publicaciones de la escudería francesa. A través de su cuenta de Instagram, Alpine subió una foto de una charla entre Pierre Gasly, Oliver Oakes (director del equipo) y Flavio Briatore, en la que llamó la atención la reacción de Franco Colapinto.

Es más, el like del pilarense no pasó desapercibido por los usuarios, que comenzaron a pedir el fichaje de Franco Colapinto al reconocido empresario. Si bien no pasó de esto, lo cierto es que el argentino necesita encontrar un equipo para no perder la oportunidad de competir en la F1 en 2025 y es posible que pueda presentarle más batalla al australiano que a los dos pilotos ya consolidados como Alex Albon y Carlos Sainz fuera de la pista.

El desafío de Williams en el cierre de la temporada

Hasta antes de la cita en Interlagos, el equipo de Grove estaba octavo en la tabla de constructores, algo que cambió con el doble podio de Alpine en el GP de Brasil. Gracias a ese resultado, los franceses escalaron al sexto puesto y Williams cayó al noveno a 27 puntos de RB, que ahora se convirtió en el rival a vencer en estas tres últimas fechas del campeonato.

Debido a esto, Franco Colapinto exigió al equipo ser más agresivos en lo que queda de la temporada. “Otra vez estamos novenos en el campeonato de equipos así que hay que tratar de dar vuelta la situación como podamos”, señaló el argentino en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Las Vegas.