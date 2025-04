El Gobierno despidió al fotógrafo que permitió identificar al agresor de Pablo Grillo

Después de conocerse las imágenes que permitieron dilucidar la brutalidad policial de la represión que se ejerció en las últimas manifestaciones de jubilados que, entre otras cosas, llevó a que Pablo Grillo haya estado internado y luchando por su vida producto del accionar de las fuerzas federales, el Gobierno de Javier Milei tomó la decisión de desvincular de la Secretaría de Cultura al fotógrafo que tomó las fotos que permiten resolver una gran parte del caso.

Se trata de Kaloian Santos Cabrera que, además de formar parte de la Secretaría de Cultura de la Nación hace más de 10 años, también es fotógrafo de El Destape y fue quien, a través de su cámara y haciendo periodismo, registró las imágenes que permiten dilucidar, entre otras cosas, cómo fue el brutal ataque represivo de las fuerzas federales. En un grave hecho de persecución, fue el único de la planta del personal al que no se le renovó el contrato.

"Fue una reducción de personal personalizada, pues fui el único de toda el área de prensa desafectado de mis funciones", afirmó Santos Cabrera, en una prueba que muestra que lo echaron luego de que por sus imágenes pueda identificarse al gendarme que hirió a Pablo Grillo.

"En enero de 2024, mi contrato debía renovarse por un año tras aprobar el examen de idoneidad, pero sorpresivamente, solo me lo renovaron por tres meses. Reclamé y, entre idas y vueltas, desde recursos humanos asumieron que fue un error de ellos. Me aseguraron que, en abril, mi contrato se renovaría automáticamente hasta diciembre. Sin embargo, el lunes pasado, 31 de marzo, Directora de Comunicación de la Secretaría de Cultura de la Nación, María José Pérez Insúa, me llamó cordialmente para anunciarme que, “desde arriba”, le llegó la orden de no renovar mi contrato debido a una "reducción de personal", explicó.

Más allá del trabajo que cumple en el Estado, por otro lado, como muchos trabajadores de prensa, Kaloian Santos Cabrera tiene trabajos fuera de su horario laboral y, en este caso, es un habitual fotógrafo en manifestaciones y de coberturas en marchas. Según supo este medio, las explicaciones otorgadas al fotógrafo tiene que ver con que desde Capital Humano entregaron el nombre para que no sea renovado.

"Sabía que esto podía ocurrir con este gobierno y no me arrepiento. Mi trabajo en el ministerio fue impecable, con un sentido de pertenencia labrado a lo largo de más de una década, sin importar quién fuera el gobierno de turno. De todo eso y de poder mostrar la realidad a través de mi cámara en la calle, me siento profundamente orgulloso", agregó.

El mensaje completo de Kaloian Santos Cabrera:

Luego de 13 años de trabajo en el Ministerio/Secretaría de Cultura de la Nación, he pasado a formar parte de la lista de más de 40.000 despedidos del sector estatal de la República Argentina. A las 22:30 del lunes 31 de marzo, cuando casi me disponía a dormir, llegó a mi casilla personal el correo notificatorio:

---

*Estimado/a,*

Me dirijo a usted a efectos de notificar que su contrato no será renovado a partir del 1° de abril de 2025.

Asimismo, se le comunica que queda eximido/a de prestar servicios a partir del día lunes 31 de marzo del corriente.

*QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO/A.*

Secretaría de Cultura.

Ministerio de Capital Humano.

Presidencia de la Nación.

---

Así, en mayúsculas, como quien grita desaforadamente, resonaba lapidariamente la última frase: QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO/A. Como un flashback, viajaron por mi cabeza los 13 años que pasé en el Ministerio de Cultura de la Nación como fotógrafo. Las cientos de miles de fotografías que tomé desde la Antártida hasta la Quiaca, registrando y cubriendo la identidad cultural de un país que un día, hace justo 15 años, me adoptó como uno más de sus hijos, sin pedir nada a cambio. ¡Qué privilegio! Por eso siempre agradezco y honro a esta nación.

Aparecieron también en ese vertiginoso vuelo por mi mente las caras de la gente linda, compañera, profesional y abnegada, que me enseñaron el valor del Estado y la responsabilidad de ser un trabajador estatal, de formar parte de quienes sostienen, con su trabajo diario, esta patria. Todo eso y más tejieron un amor y sentido de pertenencia hacia mi lugar de trabajo en el sector estatal, en la cultura, y me enseñaron que debía ser cada vez mejor como ser humano y como profesional. Que no importaba el tinte político de quienes ocuparan el sillón de Rivadavia porque, precisamente, el Estado es por y para el pueblo. Y así, sobreviví a lo largo de cuatro gestiones de contrastados colores e ideologías, hasta llegar a ser uno de los miles de despedidos del gobierno de Javier Milei.

Durante estos 13 años trabajé como fotógrafo contratado en el área de prensa de Cultura, siempre como monotributista. Además, como todos los trabajadores de prensa y fotoperiodistas, tengo colaboraciones freelance en varios medios, pues ya sabemos de la precariedad de nuestro sueldo. A través de mis redes, siempre mostré mi trabajo fotoperiodístico, cubriendo marchas y otros sucesos en el país.

Cuando asumió este gobierno, sabía que mi puesto en Cultura podía estar en riesgo. Pensé incluso en dejar de publicar mis fotos o en hacerlo bajo seudónimo, pero finalmente decidí seguir siendo fiel a mi nombre y a mi carrera como fotoperiodista. Además, no había conflicto con mis tareas en el ministerio. Incluso, a pesar de los despidos masivos de 2023 y principios de 2024, nunca aparecí en esas listas. Sobre todo porque no tenían argumentos para señalarme, ya que mi desempeño dentro del ministerio era incluso reconocido por las propias autoridades.

En enero de 2024, mi contrato debía renovarse por un año tras aprobar el examen de idoneidad, pero sorpresivamente, solo me lo renovaron por tres meses. Reclamé y, entre idas y vueltas, desde recursos humanos asumieron que fue un error de ellos. Me aseguraron que, en abril, mi contrato se renovaría automáticamente hasta diciembre. Sin embargo, el lunes pasado, 31 de marzo, Directora de Comunicación de la Secretaría de Cultura de la Nación, María José Pérez Insúa, me llamó cordialmente para anunciarme que, “desde arriba”, le llegó la orden de no renovar mi contrato debido a una "reducción de personal". Curioso, ya que fue una reducción de personal personalizada, pues fui el único de toda el área de prensa desafectado de mis funciones.

Desde el sindicato (ATE) se reunieron con la funcionaria, quien reafirmó que las órdenes venían "de más arriba" y que ella no podía hacer nada. Paradójicamente, incluso ella les dijo que había manifestado buenas referencias sobre mi desempeño a los de Recursos Humanos. Sin embargo, le respondieron que mi caso era irreversible.

Aunque no lo asuman, todo esto se debe a mis coberturas fotoperiodísticas, a que mis fotos de las marchas, los jubilados y la represión comenzaron a circular y ser compartidas. También a mi serie de dípticos "De qué lado de la mecha te encontrás". Y, puntualmente, como la gota que rebalsó el vaso, la foto que tomé durante la represión del 12 de marzo, cuando un gendarme disparó a Pablo Grillo. Gracias a esa foto y otras de varios colegas, el Mapa de la Policía pudo identificar al efectivo.

Sabía que esto podía ocurrir con este gobierno y no me arrepiento. Mi trabajo en el ministerio fue impecable, con un sentido de pertenencia labrado a lo largo de más de una década, sin importar quién fuera el gobierno de turno. De todo eso y de poder mostrar la realidad a través de mi cámara en la calle, me siento profundamente orgulloso. Como canta mi querido Silvio:

"El que tenga una canción tendrá tormenta

El que tenga compañía, soledad

El que siga buen camino tendrá sillas

Peligrosas que lo inviten a parar

Pero vale la canción buena tormenta

Y la compañía vale soledad

Siempre vale la agonía de la prisa

Aunque se llene de sillas la verdad"