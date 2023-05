Romina Uhrig de Gran hermano reveló que fue abusada: "Un dolor muy grande"

La ex concursante de Gran Hermano se explayó sobre su historia en una entrevista. Romina Uhrig reveló que fue abusada en su infancia.

Romina Uhrig dio a conocer que sufrió abusos de su padrastro en su infancia y se quebró en medio de su duro relato. La mujer explicó por qué no contó esa situación cuando estaba dentro de la casa de Gran Hermano y aseguró que le genera mucho dolor recordar esas épocas.

"No lo podía tocar a este tema. Era un dolor muy grande que si lo hablaba, lloraba. Fue a los 8 años. No le conté a mi mamá, le conté a mi abuela porque no quería ir a la casa de mi mamá", comenzó su descargo Uhrig en diálogo con los miembros de Generación Z, el programa por streaming de Infobae. Y añadió: "Me dijo que iba a llevar y me puse a llorar como loca. No quería ir y me acuerdo que cuando se lo conté a mi abuela ella se puso. Y justo pasaba mi tío".

Romina contó que fueron los tres juntos a la cama de su mamá y ahí estaba su padrastro. "Mi tío empezó ‘llamalo a este hijo de puta’ y mi mamá no sabía qué había pasado. Mi tío lo quería cagar a piñas. En ese momento mi mamá no me creyó a mí, al contrario. Se enojó conmigo y me morfé una paliza gigante de ella. Ese día me tuve que quedar ahí. Mi abuela se fue y mi mamá se enojó conmigo. Es que mi mamá no estaba bien tampoco”, agregó Uhrig y dio a conocer que su mamá sufría violencia de género por parte de esa persona.

"Yo no la culpo, ella sufrió mucho", concluyó Uhrig en alusión a sus sentimientos hacia su madre a pesar de que en su momento no le creyó su denuncia, debido al sometimiento que sufría por parte de su pareja. En tanto, Romina contó que su abusador no tuvo acceso carnal, pero que sí sufrió otros tipos de abusos sexuales.

Julieta Poggio sobre los rumores de pelea con Romina Uhrig

"Yo no sé cómo la gente se dio cuenta quién se siguió con quién y quién se dejó de seguir. Yo soy cero pendiente a eso, nunca me daría cuenta que me dejó de seguir. Me avisaron mis seguidores, me empezaron a mandar mensajes", soltó Poggio después de que Romina Uhrig la dejara de seguir en Instagram.

Si bien poco tiempo después de haberle dado unfollow Romina agregó nuevamente a su lista de seguidos a Julieta, la joven fue tajante al respecto: "Yo me quedé pensando: '¿Qué hace, boluda? ¡Cualquiera!'". Y atribuyó ese "unfollow" en un error de distracción de su amiga: "La llamé a las dos de la mañana, no me atendió, pero sé que es tan colgada que me podría haber pasado a mi también. Jamás me hubiera dado cuenta".