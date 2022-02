El gran obstáculo que Vero Lozano enfrentó en su matrimonio: "Fue difícil para ella"

Pampito recordó las grandes dificultades que tuvo que enfrentar Vero Lozano al inicio de su relación con su actual marido, "Corcho" Rodríguez.

Vero Lozano se encuentra en pleno proceso de recuperación tras haber sido operada de urgencias por el accidente que sufrió en Aspen, Estados Unidos, al caer de una aerosilla. Su esposo, “Corcho” Rodríguez, estuvo a su lado durante todo el proceso. Durante una nueva emisión de Mañanísima, el periodista Pampito reveló cómo fueron los inicios de este romance y por qué no fue nada fácil para Vero estar con él.

Vero Lozano y “Corcho” Rodríguez se conocieron hace más de 15 años y juntos tuvieron una hija, Antonia Rodríguez, nacida en 2009. A pesar de ser una de las parejas de la farándula que más unidas y felices parecen, los inicios de su relación no fueron para nada sencillos, no solo por el gran nivel de exposición que tienen los dos por ser famosos sino también porque “Corcho” es el ex de Susana Giménez.

“Acá está la foto que decía. ‘El reposo del guerrero, siempre a mi lado’, le pone ella”, expresó Pampito, leyendo una publicación que hizo Vero agradeciéndole a su marido por cuidarla después de la operación. “Me encanta esa imagen de él ahí haciéndole el aguante”, agregó la panelista Estefanía Berardi. Pampito interrumpió a sus compañeras para recordarles que esta relación tuvo sus momentos de crisis al inicio.

“Están juntos hace muchos años. Son una pareja muy unida, tienen una hija hermosa y se quieren mucho. Al principio fue difícil para ella esta relación porque él era el ex de una de las divas máximas de la tele y ella tenía miedo de que la odiaran por eso”, explicó Pampito. “Fue complicado el comienzo de esta relación”, cerró.

La compleja operación de Vero Lozano tras su accidente

La conductora de Cortá por Lozano tuvo que someterse a una cirugía urgente el pasado viernes 17 de febrero para reconstruir sus pies. A pesar de haberse caído de una aerosilla a siete metros de distancia con el suelo, afortunadamente se encuentró en perfecto estado de salud a excepción de sus pies, que según su propia explicación, “quedaron como una papa” por el fuerte golpe.

“El médico me opera los dos talones a la vez. Tiene que meter clavos para reconstruir porque el pie me quedó como una papa que se aplastó. Sé de la gravedad de la situación, pero confío”, había expresado Lozano antes de entrar al quirófano. Una vez operada, su hermana Paz Lozano publicó una foto junto con su sobrina, la hija de Vero, y compartió novedades al respecto.

“¡Estamos felices, mamita salió bien de la operación! El doc muy contento. Ahora esperar para verla. ¡Te amamos! Y pronto te tendremos con nosotras en casa. Gracias por tanto amor y mensajes, soy una afortunada”, escribió Paz. Vero también hizo un posteo de agradecimiento en su cuenta y expresó: “Gracias Dios, virgencitas invocadas, santos/as, ángeles, energías… Cada uno a su modo y bajo el nombre que hayan elegido. Ha llegado a mí y me han colmado de paz y amor”.