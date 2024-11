Vuelve un histórico shopping de Buenos Aires con marcas internacionales: furor en Argentina

Reabrirá un histórico shopping de Buenos Aires y tendrá marcas internacionales: cuándo es su fecha de inauguración.

El ex Buenos Aires Design, un ícono de la arquitectura porteña ubicado en el corazón de Recoleta, se prepara para renacer como un moderno centro comercial. Con una inversión de más de 15 millones de dólares, este nuevo proyecto busca transformar los 13.500 m² de superficie en un espacio vibrante de tres pisos, con locales comerciales, áreas gastronómicas y propuestas culturales. La iniciativa está impulsada por el grupo IRSA, que obtuvo la concesión del predio en 2018 tras un proceso de licitación pública. Este ambicioso emprendimiento espera abrir sus puertas al público en diciembre de 2025, revitalizando un punto clave de la ciudad que llevaba años sin actividad.

El edificio, originalmente diseñado por el reconocido arquitecto Clorindo Testa junto a Juan Genoud y Jacques Bedel, será restaurado con el objetivo de preservar su valor histórico y arquitectónico. Desde su construcción en 1993, el Buenos Aires Design fue un espacio emblemático para el diseño y la decoración, aunque su actividad comercial decayó con el tiempo, culminando en su cierre en 2019. Ahora, con esta nueva propuesta, no solo se recuperará su esplendor, sino que también se buscará potenciar la zona con una oferta que incluye un mercado gourmet, locales comerciales y un rooftop con vistas privilegiadas al cementerio de Recoleta.

Además de su valor arquitectónico, el nuevo shopping apunta a convertirse en un eje cultural y social. En los pisos superiores habrá espacios destinados a eventos, exposiciones y actividades artísticas, reafirmando el compromiso del proyecto con la comunidad. IRSA destaca que la obra no solo atraerá a los vecinos de la zona, sino también a turistas nacionales e internacionales, consolidando a Recoleta como uno de los polos más atractivos de Buenos Aires. Para lograrlo, se espera generar una sinergia con otros puntos clave del barrio, como el Centro Cultural Recoleta y el Museo Nacional de Bellas Artes.

Con esta transformación, el ex Buenos Aires Design recuperará su relevancia en la escena porteña. El proyecto no solo promete modernizar la zona, sino también revitalizar el espacio público y dinamizar la actividad económica y cultural del barrio. La expectativa está puesta en que este nuevo shopping no solo será un centro comercial, sino un lugar que combine historia, diseño y entretenimiento para todos los públicos.

El fin de los carritos de supermercado en Argentina: ¿cuál es el reemplazo?

A esta altura ya no debe parecernos una sorpresa el avance de la tecnología en, prácticamente, todos los ámbitos de nuestra vida, y el mundo de las compras no es la excepción. Existe un innovador invento que le pondrá fin al uso de los carritos de supermercado tal cual como los conocemos. ¿De qué se trata?

Uno de los cambios más disruptivos que se acerca en los supermercados es el reemplazo de los tradicionales carritos de compra por una nueva generación de carritos inteligentes.

Los carritos de supermercado que hemos empujado durante décadas para transportar productos desde los estantes hasta la caja —e incluso los que tienen un asiento para darle un paseo a los más chicos— están a punto de ser reemplazados por una innovación tecnológica que promete transformar por completo la experiencia de compra.

Existe una tendencia mundial que indica que esta modalidad tradicional está llegando a su fin, y ya se habla de una nueva era de "carritos inteligentes" que prometen cambiar el juego para siempre. Su nombre es Caper Cart, un carrito de compras inteligente que integra tecnología avanzada, como pantallas interactivas, inteligencia artificial (IA) y sensores.

Equipados con pantallas táctiles, estos dispositivos pueden ofrecer promociones personalizadas y recomendaciones de productos basadas en la ubicación del comprador dentro del comercio. Además, tienen la capacidad de mostrar en tiempo real el precio total de la compra, lo que permite a los usuarios controlar su gasto mientras siguen recorriendo los pasillos.

Una de las características más revolucionarias de estos carritos es su capacidad para reconocer automáticamente los productos que se colocan en ellos, gracias a un sistema de sensores y cámaras. Esto elimina la necesidad de escanear cada artículo de forma manual, lo que acelera considerablemente el proceso de compra y reduce el tiempo.

Esto significa que los consumidores ya no van a tener que pasar por las cajas para pagar, porque el carrito cuenta con un pequeño equipo integrado que permite realizar el pago de manera instantánea.