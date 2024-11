Dolor en El Nueve por la muerte de una histórica figura: "Hasta siempre"

La muerte que golpea a El Nueve y a la televisión argentina.

El mundo de la televisión está conmocionado por la triste noticia que se filtró en las últimas horas. Se trata de la muerte de una histórica figura de El Nueve que causó gran dolor en el ambiente del espectáculo. Producto de esta dolorosa noticia, lo despiden con pesar a través de las redes sociales con distintos posteos.

Sin dudas que la televisión tiene a muchos referentes en sus canales, como conductores, panelistas, productores, camarógrafos, entre otros rubros. Es por eso que lo que se dio a conocer en la jornada del jueves 28 de noviembre causó una gran tristeza porque murió un histórica figura de El Nueve.

Se trata de Fabián González, productor del canal, quien perdió la vida en las últimas horas y su deceso generó un vacío en muchos de sus colegas. Ignacio González Prieto, el periodista especializado en policiales de TN y El Trece, realizó un conmovedor posteo a través de su cuenta de Instagram para despedirlo.

"Hasta siempre querido amigo y colega Fabián González. Miles de horas, malteadas, anécdotas y coberturas, siempre con tú cámara al hombro", expresó en primera instancia. "En Canal 9 acompañante a varias generaciones de periodistas.

Siempre con buena onda, fumando un pucho, humilde y con una voz que la tengo calcada en el oído, me es demasiado familiar. Un gran tipo. Que en paz descanses.

Se pudrió todo: Beto Casella estalló contra El Nueve y hay dudas sobre su continuidad

Bendita es uno de los programas que más tiempo lleva al aire de la televisión argentina. Con más de 15 temporadas ininterrumpidas, el ciclo conducido por Beto Casella, ya es un clásico en los hogares de todos los argentinos. Sin embargo, no le escapan a la polémica y en las últimas horas se dio a conocer un conflicto del conductor con el canal.

Hace algunas semanas, Bendita fue uno de los programas ganadores de un Martin Fierro Latino y Diego Toni, Gerente de contenidos de Canal 9, fue quien recibió el premio ya que no estaba presente nadie del staff. Al ser consultado sobre esta acción, Beto Casella fue contundente: "No me invitaron a la ceremonia y tampoco creo que sea obligación pero sí fue raro que me haya enterado de la nominación por los portales. APTRA suele tener un protocolo para estos premios y no me dijeron nada pero del canal tampoco".

Luego, con un enojo evidente, remarcó: "No hubo ni un 'qué bueno' o 'querés ir'. Siento que las empresas no saben manejarse, les falta clase creo yo. Si uno gana un premio, es un reconocimiento para el canal también. En este caso no te mandan una felicitación, ni un mensaje, ni un emoji".

Por último, el conductor se puso aún más picante: "En algún punto es mejor que sea así: una relación puramente profesional con el Canal que me da a mi la libertad de decir las cosas que quiero, que suban un sueldo por ejermplo. Lo hago porque me sale no como dijo la burra de Nancy Pazos que lo hago para hacerme el bueno".