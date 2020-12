Como el perro es el mejor amigo del hombre, también hay que saber respetar sus espacios. Así lo confirmó la actriz Manuela Pal, quien sufrió un inesperado ataque por parte del perro de una de sus amigas.

Manuela Pal es una actriz de cine, teatro y televisión argentina que interpretó a la malvada Franka Mayerhold, uno de los personajes que tuvo protagonismo en la segunda, tercera y cuarta temporada de Casi Ángeles.

Franka Mayerhold en Casi Ángeles

Sus seguidores se mostraron preocupados por las fotografías que subía Pal con una herida en el labio y tuvo que explicar qué es lo que había sucedido. Según relató Pal, ella se acercó al perro de su amiga mientras dormía y lo intentó acariciar. En eso, el animal reaccionó y le mordió el labio.

Si bien el susto fue grande, el accidente no pasó a mayores y tan solo tuvo que ponerse una venda en el labio. “Para los curiosos que me preguntan qué me pasó en el labio les cuento que me mordió el perro de un amiga", admitió Pal.

Durante su relato, la actriz quiso dejar una enseñanza a sus seguidores para que no les pase lo que a ella: "Yo siempre digo y siempre le enseño a mi hija Amparo que no hay que tocar a los perros cuando están durmiendo y menos darles besos porque pobres se deben sentir, no sé. Anda a saber. Y lo hice y bueno, aquí la consecuencia”, reconoció en sus redes con un video donde se ve la pequeña cicatriz que le quedó en el labio inferior de la boca.

Finalmente, Pal le hizo un pedido a sus seguidores: “No toquen a los perros cuando estén durmiendo, denles mucho amor pero cuando estén despiertos y sabiendo que están recibiendo ese amor”. Con respecto a la herida de su labio, la actriz aclaró que no fue nada grave: “Fue en el labio y no fue en la piel y se tiene que cicatrizar, nada más”.