La crisis menos pensada entre Susana Giménez y Telefe: "No están tan contentos"

Frente a los rumores que acercan a Susana Giménez a Telefe, se reveló el malestar que hay con la exconductora del canal.

Susana Giménez enfrenta los rumores que la acercan como una de las nuevas apuestas de Telefe. Sin embargo, una información de último momento indica la impensada crisis que atraviesan la conductora y el canal, por lo que se detallaron los motivos que llevaron a esta actualidad muy tensa entre ambas partes.

La información fue brindada por Pilar Smith en Net TV, quien aseguró que hay algunas charlas entre Susana y Telefe. "Yo realicé en varias oportunidades la pregunta de si Susana vuelve o no a Telefe, todavía no me están confirmando. Claramente, esta primera parte del año no creo que vuelva", precisó la periodista.

Sin embargo, el canal no está tan convencido de avanzar con las negociaciones por un motivo inesperado. "No sé si están tan contentos, eh. Autopista que agarres está la cara de Susana y el logo de Amazon", expresó Leo Arias refiréndose a la plataforma en la que se encuentra la mediática de 79 años, teniendo en cuenta que Telefe trabaja de la mano con Paramount+.

"A mí me habían dicho que si volvía, volvía con especiales, todo lo que había hecho últimamente. Vamos a tener que seguir esperando", consideró Smith. De esta manera, se estará expectante a ver qué sucede con Susana Giménez ya que si vuelve al canal de las pelotas, revolucionará el mundo de la televisión y el espectáculo argentino.

La revelación de Susana Giménez tras 24 años alejada del cine: "No puedo creer"

La diva Susana Giménez volverá a protagonizar una película, tras 24 años, de la mano del director Diego Kaplan y del productor Lucas Akoskin, en una cinta que comenzará su producción en Buenos Aires en octubre próximo. "No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; la verdad es que no lo tenía en los planes. Pero Diego (Kaplan) es una fuerza de la naturaleza y un visionario. Cuando él me presentó el proyecto, no pude resistirme y me lancé de inmediato", dijo Susana Giménez en un comunicado de Variety.

La película no sólo es el regreso de la diva a un rol protagónico en la gran pantalla tras Esa maldita costilla (1999), de Juan José Jusid, sino también una apuesta de los productores por las salas. El objetivo es el de convocar al público a los cines. "Sabemos que ir al cine es un esfuerzo. Que las plataformas tienen constante oferta y que uno la piensa dos veces antes de ir a un cine hoy en día. Nuestra intención es que con esta peli no haya nada que pensar. Que la gente quiera volver a las salas. Especialmente a ver a Susana", enfatizó Akoskin a la agencia de noticias Télam.

La historia gira en torno a una célebre pero poco ortodoxa psicóloga infantil encarnada por Susana, que lucha por sacar a su propio hijo de 43 años de la casa familiar. El título de la película, como también el resto del reparto, será anunciado en las próximas semanas. Las locaciones, a su vez, tampoco están confirmadas.