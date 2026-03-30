Un escape del frío: los tres destinos sudamericanos con clima cálido para disfrutar este otoño e invierno

Si el frío y la lluvia te agotan, América del Sur ofrece varias opciones para escapar y disfrutar de temperaturas cálidas durante el otoño e invierno. Más allá de los destinos tradicionales como Cartagena o Río de Janeiro, existen lugares menos conocidos que combinan un clima agradable con paisajes impresionantes.

Uno de estos paraísos es Máncora, en el norte de Perú, un destino ideal para quienes buscan sol y olas. Con un clima cálido durante todo el año, Máncora sorprende con sus playas doradas y condiciones perfectas para el surf. Además, los visitantes pueden aprovechar para probar la gastronomía local y realizar actividades como kayak, buceo y paseos en barco.

Otro lugar que no podés dejar pasar son las Islas Galápagos, en Ecuador. Este archipiélago volcánico es famoso por su biodiversidad única, donde se pueden ver iguanas gigantes, tortugas marinas, pingüinos, lobos marinos y una gran variedad de aves. Además, quienes viajan a Galápagos disfrutan de excursiones de senderismo, buceo y snorkel, en un entorno natural incomparable.

Máncora está ubicado en el norte de Perú y es un destino especial de América del Sur.

Finalmente, la Isla de Providencia, en Colombia, se presenta como un pequeño paraíso caribeño. Sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y ambiente tranquilo la convierten en un destino perfecto para relajarse y conectarse con la naturaleza. También se pueden practicar diversos deportes acuáticos, ideales para quienes buscan aventura y descanso al mismo tiempo.

En Providencia, Colombia, se puede disfrutar de la naturaleza y relajarse en la playa de arenas blancas.

Agua cristalina y playas paradisíacas: dónde queda la "Isla Galápagos" de Argentina

Dentro del amplio abanico de paisajes que hay en Argentina, las playas suelen ser lo menos explorado, ya que la mayoría de las personas suelen quedarse con los puntos conocidos de la Costa Atlántica o aquellos ríos que costean las zonas serranas. Sin embargo, hay un sitio en particular que tiene una playa conocida como la "Isla Galápagos" de Argentina y es poco conocido por los turistas.

Las Islas Galápagos, en Ecuador, ofrecen un entorno natural incomparable.

Esta playa ubicada en el sur del país destaca por sus aguas cristalinas, playas extensas y paradisíacas y con paisajes típicos de la Patagonia. Se trata de Bahía Bustamente, una aldea que se encuentra ubicada a 300 kilómetros al sur de Trelew, en Chubut.

Este destino turístico es de acceso privado y está ubicado en la costa chubutense, en el sur de la provincia. Debido a su encanto natural y su imponente paisaje playero, este lugar fue apodado con el nombre de "La Isla Galápagos Argentina", debido a su gran parecido con el popular y exótico destino ecuatoriano.