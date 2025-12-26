El palacio secreto a los pies del Cristo: dónde sacar la mejor foto de Río y sentirte en una mansión romana sin pagar entrada.

Si estás buscando una de las fotos más icónicas de Río de Janeiro sin pagar entrada, Parque Lage es ese lugar mágico que aparece a los pies del cerro del Corcovado, justo bajo la imponente estatua del Cristo Redentor.

Ubicado en el barrio de Jardim Botânico, este parque público de más de 50 hectáreas combina exuberante selva tropical con jardines de estilo europeo y una antigua mansión de estilo romano que parece sacada de una postal.

La joya del lugar es ese palacio histórico que rodea un patio con piscina, columnas clásicas y galerías que invitan a quedarse mirando ya que desde ahí se obtiene una de las mejores vistas para fotografiar al Cristo Redentor con un marco arquitectónico impresionante, sin la necesidad de pagar entrada como sucede en otros miradores de la ciudad.

Cómo es la historia de Parque Lage

La mansión fue construida en el siglo XIX por el industrial Henrique Lage como regalo para su esposa, una cantante de ópera italiana, y remodelada en un estilo neo-renacentista que le da ese aire de “palacio romano” en medio de la Mata Atlántica. Hoy alberga la Escola de Artes Visuais, un espacio cultural con exhibiciones, talleres y eventos que suman un toque creativo al entorno histórico.

Además de su arquitectura, Parque Lage ofrece recorridos entre senderos selváticos, cuevas pintorescas, lagos, palmeras y rincones ideales para fotos dignas de Instagram. En el patio principal, la combinación del palacete, el verde circundante y la vista del Cristo al fondo hace que muchos visitantes elijan ese punto como el definitivo para su mejor captura de Río.

El Parque Lage cuenta con más de 50 hectáreas combina exuberante selva tropical con jardines de estilo europeo y una antigua mansión de estilo romano.

El acceso al parque es gratuito y está abierto al público todos los días, aunque algunas actividades culturales o exposiciones dentro de la mansión pueden tener un costo. En las mañanas y al atardecer, cuando la luz es más suave, el lugar se transforma en un escenario perfecto para fotos con un toque romántico y monumental, ideal para turistas, parejas y amantes de la arquitectura y la naturaleza.