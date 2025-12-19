Un castillo de Disney en medio del mar de Río de Janeiro: la curiosa historia del palacio verde donde se celebró el último baile del Imperio

Río de Janeiro es uno de los puntos favoritos de todos los que hacen turismo por Brasil y un territorio donde convergen playas majestuosas y un ecosistema de selvas ideal para los aventureros. Pero también hay una isla secreta donde yace un castillo salido de las mágicas historias de Disney. Cómo viajar a la Isla Fiscal y al mítico castillo que ocupa todo su predio.
Isla Fiscal es conocida por su evento El Último Baile del Imperio, celebrado pocos días antes de la Proclamación de la República, y su castillo es uno de los atractivos que gusta a los turistas. El lugar -un puente entre el presente y el pasado- mantiene a la perfección la construcción, que puede ser visitada tras una serie de trámites protocolares.
Cómo visitar el castillo de Isla Fiscal
El acceso a la Isla Fiscal se realiza a través del Centro Cultural de la Marina, lugar de validación de boletos y embarque, ubicado en Orla Conde (Bulevar Olímpico), s/n, Praça XV, Río de Janeiro, RJ. La web oficial de información para los turistas que deseen viajar a Isla Fiscal remarca que está terminantemente prohibido el acceso al lugar por sus propios medios, incluyendo automóviles, furgonetas, minibuses, autobuses grandes o embarcaciones.
Otrora fue sede de bailes para los nobles, pero hoy el castillo de Isla Fiscal es sede de muestras y exposiciones abiertas al público. Más de 40.000 personas lo visitan al año y también es sede de eventos, aunque los precios no son nada económicos: según valores del 2023, una fiesta allí costaba entre 20.000 y 100.000 reales (entre 4.200 y 20.800 dólares o entre 3.700 y 18.500 euros).