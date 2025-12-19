Un castillo de Disney en medio del mar de Río de Janeiro: la curiosa historia del palacio verde donde se celebró el último baile del Imperio

La increíble historia del castillo de Disney en medio del mar de Río de Janeiro.

Río de Janeiro es uno de los puntos favoritos de todos los que hacen turismo por Brasil y un territorio donde convergen playas majestuosas y un ecosistema de selvas ideal para los aventureros. Pero también hay una isla secreta donde yace un castillo salido de las mágicas historias de Disney. Cómo viajar a la Isla Fiscal y al mítico castillo que ocupa todo su predio.

Isla Fiscal es conocida por su evento El Último Baile del Imperio, celebrado pocos días antes de la Proclamación de la República, y su castillo es uno de los atractivos que gusta a los turistas. El lugar -un puente entre el presente y el pasado- mantiene a la perfección la construcción, que puede ser visitada tras una serie de trámites protocolares.

Cómo visitar el castillo de Isla Fiscal

El acceso a la Isla Fiscal se realiza a través del Centro Cultural de la Marina, lugar de validación de boletos y embarque, ubicado en Orla Conde (Bulevar Olímpico), s/n, Praça XV, Río de Janeiro, RJ. La web oficial de información para los turistas que deseen viajar a Isla Fiscal remarca que está terminantemente prohibido el acceso al lugar por sus propios medios, incluyendo automóviles, furgonetas, minibuses, autobuses grandes o embarcaciones.

Otrora fue sede de bailes para los nobles, pero hoy el castillo de Isla Fiscal es sede de muestras y exposiciones abiertas al público. Más de 40.000 personas lo visitan al año y también es sede de eventos, aunque los precios no son nada económicos: según valores del 2023, una fiesta allí costaba entre 20.000 y 100.000 reales (entre 4.200 y 20.800 dólares o entre 3.700 y 18.500 euros).