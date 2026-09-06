El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Juicio por Loan: qué dejaron las últimas declaraciones de las audiencias del caso
Las últimas noticias del Caso Loan. Seguí el Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.
Hace 1 hora
Por qué hablan de una "ruptura del pacto" en el juicio por Loan
El excomisario e imputado Walter Maciel pidió volver a declarar durante el juicio. La familia espera que su testimonio ayude a romper el silencio entre los acusados.
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña podría tener una audiencia clave en los próximos días. El excomisario Walter Maciel, uno de los siete principales imputados en la causa, manifestó su intención de volver a declarar ante el Tribunal Federal de Corrientes.
Hace 2 horas
Detuvieron en Tunuyán a la "falsa perito" que trabajó en la desaparición de Loan Peña
La mujer fue detenida en Tunuyán este jueves al mediodía. Los agentes que la identificaron comprobaron que sobre ella existían medidas judiciales vinculadas con la causa del niño que desapareció hace dos años en un paraje correntino.
La mujer señalada como la “falsa perito” en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña fue detenida este jueves en Mendoza. Se trata de María Luisa Lezcano Rodríguez, quien fue arrestada durante un control policial realizado en Tunuyán, donde los efectivos detectaron inconsistencias en los datos aportados sobre su identidad.
Hace 3 horas
Giro en el caso Loan: piden que no se descarte la hipótesis de trata por estas razones
Apelan el fallo de la jueza federal de Goya, Pozzer Penzo, luego de tomar la decisión de descartar la hipótesis de trata de personas en el caso que conmocionó a Corrientes.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), con Alejandra Mangano y Marcelo Colombo como referentes, apeló el fallo de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, que descartó la hipótesis de trata de personas en el caso por la desaparición de Loan Danilo Peña. Al mismo tiempo, una recusación fue desestimada en las últimas horas.
14:30 | 03/09/2026
Juicio por Loan: una nueva declaración de Maciel enciende las alarmas sobre su rol
En el juicio por la sustracción y ocultamiento del pequeño en junio de 2024, el ex comisario fue varias veces señalado y ahora pidió defenderse. El Tribunal le advirtió que no habrá nuevas postergaciones.
21:25 | 28/08/2026
Caso Loan: piden recusar a un juez por “temor certero fundado de parcialidad”
Se trata de Fermín Amado Ceroleni, presidente del Tribunal Federal de Corrientes, encargado de llevar adelante el juicio por la sustracción del niño.
11:16 | 28/08/2026
Loan: tras las audiencias, cómo sigue la búsqueda del nene
Las últimas noticias del Caso Loan. Seguí el Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.
10:58 | 28/08/2026
Las revelaciones que complican a un detenido por el caso Loan
Tres integrantes de Prefectura y uno de la Policía Federal coincidieron al describir el comportamiento del acusado Soria: les hablaba en inglés, decía que era de la DEA y que nadie podía pedirle identificación.
07:06 | 27/08/2026
Juicio Loan: así se vivió la última audiencia en medio de fuertes acusaciones
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07:26 | 26/08/2026
Caso Loan: por qué sobreseyeron a los principales acusados por trata y cómo sigue el juici
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22:27 | 25/08/2026
El escabroso relato de un testigo sobre la trata de niños
En una nueva jornada del juicio un periodista reveló la cifra de la que hablaba “El Americano” durante la búsqueda. Además, otro policía complicó a Maciel y piden citar a declarar a Burlando.
19:08 | 25/08/2026
Caso Loan: las pruebas definitivas por las que la Justicia sobreseyó a 8 investigados
La jueza Cristina Pozzer Penzo detalló las pruebas que descartaron la hipótesis de trata en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.
16:24 | 25/08/2026
Caso Loan: sobreseyeron a ocho personas investigadas por presunta trata
En un fallo de más de 100 páginas, la jueza explicó no había "pruebas directas" para mantener las acusaciones y remarcó que la búsqueda del niño sigue vigente.
06:38 | 25/08/2026
Juicio por Loan: declaran el policía que acusó a Maciel, un periodista y un camarógrafo
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07:00 | 24/08/2026
Juicio por Loan: los testimonios claves de las primeras audiencias
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