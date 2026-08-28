Juicio por Loan: tras las audiencias, cómo sigue la búsqueda del nene en Corrientes

En la nueva jornada del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio la mirada estuvo puesta en testigos que empezaron a contar como fue el después de los momentos iniciales de la búsqueda y, sobre todo, aseguraron que podían describir el ambiente en que se movían tanto los policías que trabajaban en los operativos como los que ahora están imputados enfrentando el juicio. Por eso, uno de los primeros testigos en declarar ante el Tribunal en el Escuadrón de Gendarmería donde se lleva adelante el debate fue Christian Balbo, un periodista que trabajó como cronista y documentó parte de la búsqueda y de los operativos, al tiempo que también tuvo contacto con quienes participaban de los operativos.