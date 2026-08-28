El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Juicio por Loan: tras las audiencias, cómo sigue la búsqueda del nene en Corrientes
Las últimas noticias del Caso Loan. Seguí el Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.
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Las revelaciones que complican a un detenido por el caso Loan
Tres integrantes de Prefectura y uno de la Policía Federal coincidieron al describir el comportamiento del acusado Soria: les hablaba en inglés, decía que era de la DEA y que nadie podía pedirle identificación.
En la última audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña declararon cuatro efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes con su testimonio dejaron en evidencia a Nicolás Soria, conocido como “El Americano”, un acusado que se presentaba como integrante de organismos internacionales como Interpol y la DEA.
Hace 2 horas
El escabroso relato de un testigo sobre la trata de niños
En una nueva jornada del juicio un periodista reveló la cifra de la que hablaba “El Americano” durante la búsqueda. Además, otro policía complicó a Maciel y piden citar a declarar a Burlando.
En la nueva jornada del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio la mirada estuvo puesta en testigos que empezaron a contar como fue el después de los momentos iniciales de la búsqueda y, sobre todo, aseguraron que podían describir el ambiente en que se movían tanto los policías que trabajaban en los operativos como los que ahora están imputados enfrentando el juicio. Por eso, uno de los primeros testigos en declarar ante el Tribunal en el Escuadrón de Gendarmería donde se lleva adelante el debate fue Christian Balbo, un periodista que trabajó como cronista y documentó parte de la búsqueda y de los operativos, al tiempo que también tuvo contacto con quienes participaban de los operativos.
Hace 3 horas
Caso Loan: las pruebas definitivas por las que la Justicia sobreseyó a 8 investigados
La jueza Cristina Pozzer Penzo detalló las pruebas que descartaron la hipótesis de trata en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.
La Justicia Federal de Goya sobreseyó a ocho personas investigadas por distintas hipótesis vinculadas con la desaparición de Loan Danilo Peña. En el fallo, la jueza Cristina Pozzer Penzo explicó que la decisión se tomó después de más de dos años de peritajes, análisis de comunicaciones, estudios patrimoniales y búsquedas de estructuras vinculadas con la trata.
07:06 | 27/08/2026
Juicio Loan: así se vivió la última audiencia en medio de fuertes acusaciones
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07:26 | 26/08/2026
Caso Loan: por qué sobreseyeron a los principales acusados por trata y cómo sigue el juici
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16:24 | 25/08/2026
Caso Loan: sobreseyeron a ocho personas investigadas por presunta trata
En un fallo de más de 100 páginas, la jueza explicó no había "pruebas directas" para mantener las acusaciones y remarcó que la búsqueda del niño sigue vigente.
06:38 | 25/08/2026
Juicio por Loan: declaran el policía que acusó a Maciel, un periodista y un camarógrafo
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07:00 | 24/08/2026
Juicio por Loan: los testimonios claves de las primeras audiencias
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11:15 | 23/08/2026
Juicio Loan: lo que dejaron las nuevas audiencias de la causa
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Loan: la revelación de un chofer que complicó a Pérez y Caillava
Un vecino de El Algarrobal declaró ante el tribunal y recordó que aquella tarde escuchó tres gritos de un niño que pedía por su mamá.
10:40 | 21/08/2026
Caso Loan: continúa el juicio después del escandaloso testigo clave
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"Gritos desesperados": el escalofriante relato de un testigo que complica a los acusados
El vecino de El Algarrobal que vive cerca de la zona de la desaparición repitió su declaración de instrucción y revivió el debate. Los principales acusados que estaban más cerca, ¿no escucharon nada?
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Juicio Loan: investigadores afirmaron que a Loan Peña “se lo llevaron"
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Juicio por la desaparición de Loan Peña: cuatro policías declararán este miércoles
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